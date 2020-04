El Servei OAC 360º, el mètode de l'Ajuntament de Roses per facilitar tràmits en línia

El Servei OAC 360º, el mètode de l'Ajuntament de Roses per facilitar tràmits en línia EMPORDA.INFO

L'Ajuntament de Roses disposa del servei OAC 360º, un servei gratuït d'atenció telefònica, que resol dubtes o dificultats a l'hora de fer un tràmit en línia a la ciutadania en general, comerciants, autònoms, empreses i entitats. Una eina que, coincidint amb la situació d'alarma pel coronavirus, vol facilitar les gestions municipals donant suport a l'hora de fer qualsevol tràmit.

L'OAC360° és un servei integral que permet oferir de manera àgil suport a través del telèfon o del correu electrònic a l'hora de fer qualsevol tràmit en línia com, per exemple, sol·licitud d'ajuts o subvencions, presentació d'instàncies electròniques, recepció de notificacions, ús de la carpeta ciutadana, certificats d'empadronament, o instal·lació d'un certificat digital.

Les vies per accedir al servei són les següents:



Telèfon: 972 15 23 67, disponible de dilluns a divendres de 8 a 20 h

Correu electrònic: esuport@roses.cat

Truca'm: servei que permet demanar que et truquin en un horari convingut

Cal recordar que amb motiu de la situació actual, les diferents administracions han posat en marxa diferents convocatòries d'ajuts per als comerciants, autònoms, empresaris i ciutadania en general, que requereixen fer els corresponents tràmits per via telemàtica.