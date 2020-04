Cadaqués intensifica els controls per evitar l'entrada a segones residències

La Policia Municipal de Cadaqués ha reforçat i ampliat el dispositiu de control a l'entrada del municipi juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra i Protecció Civil per tal que les persones amb una segona residència compleixin amb el confinament decretat arran de l'Estat d'Alarma. El municipi tem que la proximitat del cap de setmana i de les vacances de Setmana Santa faci plantejar als veïns de segones residències anar a la localitat per passar-hi el confinament durant els dies festius o serveixi d'excusa per passar el què quedi de l'Estat d'alarma a l'habitatge de la costa.

Els agents realitzen controls de pas i filtre a l'entrada de la població on es seguirà revisant la documentació de tots els vehicles que entrin al nucli urbà. En cas que l'ocupant o els ocupants del vehicle no tinguin la primera residència a Cadaqués se'ls indica que tornin al seu lloc d'origen amb la possible sanció que es pugui derivar de l'incompliment de la Llei de Salut Pública.

La coordinació dels cossos de Policia Local, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil té l'objectiu de donar una major cobertura a l'operatiu.