Obren els carrers peatonals de Roses per facilitar els desplaçaments necessaris

A partir de demà, dijous 2 d'abril, els carrers peatonals del casc antic de Roses s'obriran al trànsit de vehicles per tal de facilitar la circulació i els desplaçaments d'aquelles persones que han de traslladar-se per portar aliments, medicaments o productes de primera necessitat a persones que ho requereixen.

L'obertura de carrers respon a diverses sol·licituds rebudes a l'Ajuntament per part de veïns de la població, i té per objectiu facilitar les tasques que familiars i/o voluntaris estan duent a terme per atendre les necessitats de persones que no poden sortir de casa per realitzar les seves compres bàsiques. Es dona el cas, a més, que al casc antic de la població, on hi ha un major nombre de carrers peatonals, hi viu molta població de la tercera edat que necessiten d'aquests serveis.

Amb l'obertura de carrers, que es mantindrà mentre duri l'estat d'alarma, es minimitza també el risc per a les persones que presten aquests serveis, reduint el temps d'estada a la via pública i els desplaçaments a peu pels carrers.