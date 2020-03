Maria Cros, un exemple de solidaritat en temps difícils

Maria Cros Serra té 96 anys. És la dona més gran de Peralada. En aquestes llargues nou dècades de vida ha viscut destacats moments històrics: la proclamació de la República quan tot just era una nena, la guerra civil, la llarga postguerra i ara, naturalment, aquesta pandèmia que ha obligat a milions de persones a tot el món a confinar-se a casa seva per evitar el contagi del coronavirus. Des de fa cosa d'un any, la Maria viu amb una de les seves filles, Anna Maria, qui fa unes setmanes es va sumar a la iniciativa de cosir mascaretes pels veïns del poble. Així va ser que la Maria, que cus des de ben joveneta, també ha volgut aportar el seu granet de sorra i cosir per ajudar als altres. "Hem de procurar no deixar-ho tot i si podem fer alguna cosa...", explica la Maria. La seva filla corrobora aquest esperit de solidaritat de la seva mare: "Ella sempre em vol ajudar i amb molta voluntat també ho fa ara", assegura orgullosa.

"Vaig aprendre a cosir i a tallar vestits perquè el meu pare em feia anar amb les germanes Angelets de la plaça Gran de Peralada", recorda la Maria que va néixer el dia de la Candelera, el 2 de febrer, del 1924. "Celebra el sant i l'aniversari el mateix dia", explica la seva filla Anna Maria. A Peralada també va conèixer qui seria el seu marit, fill de Sant Sadurní d'Anoia però que va desplaçar-se a l'Empordà per treballar com a jornaler en uns masos. "Vam festejar una temporada, érem joves", somriu la Maria tot recordant aquells temps.

La guerra la va viure al poble, també la postguerra. "Si les coses haguessin anat molt pitjor, ja hauríem marxat", reconeix. Aquí, doncs, hi va fer la vida. Fa tot just un any, el seu marit va morir i aleshores va anar a viure amb la seva filla. Una de les rutines de la Maria és anar al Centre de Dia de Peralada, ubicat a les antigues escoles que la Maria va estrenar quan tenia just 12 anys. Casualitats de la vida han fet que, quan el centre es va inaugurar fa poc temps, ella en fos la primera usuària a estrenar-lo. Amb aquesta emergència sanitària, el Centre de Dia de Peralada resta tancat. Això no vol dir, però, que els seus responsables s'oblidin de la gent gran. En aquest sentit, Anna Maria explica que, a proposta del Centre, cada dia els envien per whatsapp "una proposta en família per treballar la motricitat i la coordinació". A més, poden compartir a través de vídeos i fotografies amb els altres usuaris del centre i "així es poden veure entre ells i mantenir la relació".