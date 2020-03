Les persones de més edat passen a ser la prioritat dels pobles més petits

L'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavier Camps, parla dels 29 micropobles de què disposa la comarca. «Aquí és més fàcil que en una ciutat», manifesta, d'entrada, Camps, que assegura que «ens fan tancar parcs infantils i els nens se'n van junts a jugar al bosc». L'associació de micropobles té «una preocupació pel futur», segons amplia Camps. Malgrat això, la principal franja d'edat que es té més en compte en aquests municipis són les persones grans. «Estem a la disposició d'aquests veïns grans», afegeix l'alcalde d'Albanyà, Joan Fàbregas, mentre que el seu homòleg del Far d'Empordà, Jaume Arnall, considera que «la gent dels pobles, com que estem dispersos pel territori, si seguim les recomanacions, estem una mica més protegits».

Cantallops, per la seva banda, ha patit la pèrdua del metge i «la farmàcia, que obria dos dies a la setmana, ara, només ho fa un dia per lliurar medicaments sota comanda», argumenta l'alcalde, Joan Sabartés. En el cas de Biure, Martí Sans, el seu batlle, manifesta que «hem donat instruccions per escrit» als veïns.

Falsa alarma



A Sant Climent Sescebes, el consistori «ha intentat mantenir l'ordre i ser molt curosos en sortir de casa, quan sigui necessari», segons l'alcaldessa Olga Carbonell. «La situació la veig i visc amb molta preocupació, perquè hi ha molts factors que ens afecten, el més important dels quals és la salut, però li segueix l'econòmic, que dona molta incertesa», assegura l'alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, per a la qual «el més important és la salut de les persones, les empreses i la pagesia del poble».

L'alcalde de Cabanelles, Martí Espigulé, no és gaire entusiasta quan diu que, «una vegada s'acabi el confinament, trigarem a tornar a la normalitat». L'alcaldessa de Maçanet de Cabrenys, Mercè Bosch, destaca la quantitat de bars i restaurants que té el municipi i que, actualment, estan tancats. «Esperem que el govern ens ajudi», manifesta Bosch, conscient que «no se solucionarà en quinze dies».

A Masarac, l'Ajuntament ha hagut d'aturar les obres de millora dels carrers de Vilarnadal, mentre que l'alcalde, Lluís Pujol, declara que «no tenim cap cas destacable al municipi, malgrat una falsa alarma».