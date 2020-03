Ciutadans voluntaris cobreixen les necessitats de persones vulnerables

La Carla Andreu està fent de voluntària, en la iniciativa de les Joventuts de Figueres, per donar un cop de mà a persones vulnerables. Explica que va a comprar amb guants i mascareta, i ho porta a les cases seguint el protocol d'actuació per a les xarxes de voluntariat a domicili, deixant els productes a la porta.

La Carla Andreu explica que li demanen «ampolles d'aigua –encara que seria més lògic que compressin una brita– o sistemes de filtres d'aigua, paper de vàter, iogurts i llet, i també tabac».

A Castelló d'Empúries, també s'ha posat en marxa una borsa de voluntaris d'on l'Ajuntament pot disposar de mans per ajudar les persones més vulnerables. A Vilafant han sigut els voluntaris de Protecció Civil qui ha engegat la borsa per poder atendre la gent gran o persones amb problemes de mobilitat si ho necessiten. I a la Jonquera, ara per ara, també són els voluntaris de Protecció Civil els que atenen la gent que ho necessita, tot i que des de l'Ajuntament també s'ha llistat nous voluntaris. Des del casal d'avis, detecten les demandes dels veïns i les transmeten al consistori. Tot i això, Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera, diu que la gent gran «creu que la setmana que ve necessitaran que els acompanyin al banc a buscar diners».





Més enllà de la feina



A Roses, la crida de l'Ajuntament a fer una borsa de voluntaris ha sigut un èxit. Més de seixanta persones es van apuntar en vint-i-quatre hores. Els voluntaris són, molts d'ells, professionals que es posen a disposició de les persones vulnerables del municipi. Des de taxistes, perruquers, modistes, estudiants de medicina, psicòlegs, cuiners o fins i tot gent que s'ofereix per passejar gossos o anar a comprar. A l'altre costat, hi ha la gent que els necessita i que es vehiculen a través d'entitats socials com Creu Roja, Fadir, Tramuntanets, Càritas o els mateixos serveis socials de l'Ajuntament.

L'alcaldessa, Montse Mindan, explica que «no sabem quina ajuda necessitarem. Si va per llarg, haurem d'anar cridant voluntaris». Per ara hi ha una quinzena de persones que ja estan ajudant a col·lectius vulnerables. L'alcaldessa aclareix que «es van trucant als voluntaris segons les necessitats que es detecten i els perfils que tenen». Roses no ha oblidat un dels col·lectius més vulnerables: les famílies amb pocs recursos. «S'han localitzat les famílies que són més vulnerables i hem organitzat una donació del centre d'aliments fins que arribi la famosa targeta moneder», una targeta que atorguen els serveis socials municipals dels ens locals a persones vulnerables sense recursos i que funcionen com els vals o les prestacions econòmiques directes.





Passejar gossos



A Vilajuïga, des de l'Associació protectora d'Animals Lola s'han posat en marxa els voluntaris per passejar gossos. Una opció que ja s'està valorant en altres municipis de la comarca.