El Fluvià frega el desbordament a Sant Pere Pescador, on ha calgut tancar el pont

La gran crescuda del riu Fluvià en tot el seu recorregut, degut a les pluges del temporal Glòria, s'ha fet notar a Sant Pere Pescador, en el seu tram baix fins a la desembocadura, tal com mostra el vídeo de Marina Costa. El cabal d'aigua és tan important que ha calgut tallar el pont principal de manera preventiva. El riu ja ha superat els seus marges a la part que comunica Torroella de Fluvià, segons ha explicat l'alcalde, Agustí Badosa.

El nivell de l'aigua és històric, apunta la gent gran del poble, que no recorden una avinguda d'aigua com la d'aquest dimecres. "Esperem que no vagi a més. Ens han dit que a la zona d'Olot, el nivell ha baixat un metre i ara estem a l'expectativa que aquest descens ens vagi arribant a poc a poc per a no tenir cap ensurt", afegeix Badosa. A la gola del Fluvià, com passa en altres indrets del litoral, l'aigua dolça és empesa cap a dins pel temporal de mar. Diverses carreteres que comuniquen el poble amb altres municipis també estan tallades.