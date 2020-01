Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, llueix un nou paviment de sauló

Després d'una etapa intensa d'obres, Sant Martí d'Empúries (Escala) ja ha acabat el seu rentat de cara. En concret, els treballs es van centrar a millorar els paviments de diferents punts del centre històric. La zona central de la reforma ha estat la plaça Major i els seus voltants, tot i que també s'ha actuat a la plaça Petita i a les escales que donen accés al nucli de Sant Martí.

En aquestes vies, el consistori escalenc va optar per substituir el sauló convencional que hi havia per sauló sòlid. «S'ha optat per aquest material perquè no varia l'estètica, però s'aconsegueix un paviment més durador», explica el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill. Arran d'una pregunta feta per un lector a l'entrevista mensual del Setmanari de l'Alt Empordà, l'alcalde Víctor Puga explicava que «aquest material és una bona solució per espais com aquest en els que hi ha un ús restringit de vehicles», i recordava que «és el mateix que es va adoptar a diferents espais dins el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries».

Amb aquesta classe de paviment es resolen els problemes de creixement de males herbes als diferents carrers i espais públics, així com en els pendents a la zona de la plaça Major, de manera que es desaigüi millor la pluja.

A més, amb aquest nou sauló, el consistori redueixen els costos de manteniment i s'han aconseguit recuperat els nivells originals a gairebé tota la plaça.

Les obres a Sant Martí d'Empúries han tingut una durada d'uns quinze dies, i se'ls hi ha destinat una partida pressupostària de 60.000 euros.