L'onatge sobrepassa el penya-segat de Cala Montgó, a l'Escala

Les onades s'han deixat veure amb força a l'Escala, sobrepassant el penya-segat de Cala Montgó.

Protecció Civil alerta que a la conca mediterrània es poden donar tempestes i vents fots que agiten el mar i poden provocar grans onades a la costa que poden afectar el litoral amb violència, com és el cas d'aquests dies. Encara que no hi hagi indicis de perill, cal ser prudents ja que el temporal marítim podria fer que un cop de mar arrossegués a alguna persona.

El cos de seguretat adverteix que si hi ha onades fortes, les persones no poden banyar-se ni quedar-se a la platja. Altres mesures de seguretat que recorden són les següents: