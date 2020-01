L'Ecomuseu tanca fins dijous per un tractament de conservació de l'estructura de fusta

L'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries ha iniciat un tractament de conservació preventiva de les seves estructures de fusta per tal de controlar l'acció dels xilòfags. La maquinària de la col·lecció de l'Ecomuseu-Farinera, i els objectes dipositats al magatzem de reserva tenen un alt component de material de fusta, i com que la col·lecció no es pot ni desmuntar ni traslladar, cada any es realitza un tractament in situ. En concret, els operaris treballen per tractar les bigues estructurals de suport dels paviments de les plantes baixa i primera i per a les llates dels paviments de fusta de la fàbrica de farines combinant sistemes d'injecció i d'impregnació del producte. Per aquest motiu, el museu resta tancat des del dilluns 20 de gener fins aquest dijous dia 23.