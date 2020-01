Ciutadans: «El top manta fa perdre un 20% de facturació als comerços de Roses»

El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, Jean Castel, ha celebrat que la Comissió d'Interior hagi aprovat aquesta tarda la proposta de resolució parlamentària del partit taronja per garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l'espai públic a Roses. Durant l'exposició de motius, Castel ha indicat que el top manta «provoca una pèrdua del 20% de la facturació dels comerços» i és un fenomen problemàtic que aquest estiu ha passat de «400 manters el juliol a 600 el mes d'agost».

La formació taronja detalla en què consisteix la resolució parlamentària: «La proposta aprovada comporta el compromís per destinar els efectius policials necessaris per combatre la delinqüència organitzada, la venda il·legal en l'espai públic i els problemes de seguretat ciutadana, especialment a l'estiu; la intensificació de les actuacions contra el top manta i altres activitats de venda il·legal; i l'increment de la col·laboració i cooperació amb totes les administracions i forces de seguretat per detectar, prevenir, investigar i perseguir les pràctiques il·legals i els problemes de seguretat a Roses».

El diputat taronja ha recordat que «les actuacions per erradicar el top manta a la població altempordanesa són una reclamació que cada època estival es ve donant de manera creixent» i, en aquest sentit, ha esmentat com «l'alcaldessa de la població, Montse Mindan, ha passat de dir que resultava impossible erradicar això a iniciar tímides actuacions a través del soci de govern». «Si volem mantenir els ingressos d'un municipi també hem de començar a visualitzar i treballar per la protecció del comerç», ha afegit el diputat.