Un 80% dels trens de Rodalies està circulant amb grafits

L'operador del servei de Renfe Rodalies Catalunya ha fet públiques les següents dades: Actualment, el 80% dels trens està circulant amb grafits i no hi ha prou temps per neteja tots aquells vagons que es pinten. Als autors dels grafits, els denomina «vàndals que actuen per tot el territori català». També informa que la neteja de grafits el 2019 ha costat més de 8 milions d'euros als ciutadans. «Si ningú pintés més i s'aconseguissin netejar tot el material infectat pels grafitis la xifra superaria els 10 milions d'euros», hi ha afegit.



Durant 2019, 85.000 m2 netejats a 2.700 trens

Rodalies Catalunya també ha xifrat en 2.700 el nombre de trens que ha calgut netejar, tenint en compte que el parc consta d'uns 250 trens i això significa que cada tren l'han pintat 10 vegades. «Els grafits obliguen a Renfe a alterar la programació dels recorreguts d'aquests trens per tal d'organitzar la retirada de la pintada pels serveis de neteja així com deixar el tren immobilitzat més temps del previst el que comporta una modificació de la logística de distribució dels trens», es conclou en el comunicat de Rodalies.

El servei de premsa de Rodalies Catalunya ha publicat aquesta informació en el context d'un fet que s'ha convertit en viral, i que complementa la notícia: «El passat 3 de gener, Renfe va sol·licitar l'ajuda a Mossos i Protecció Civil per evacuar una persona a l'estació de Plaça de Catalunya. Aquest viatger va restar 14 hores a l'andana de la terminal sense possibilitat d'agafar el tren que esperava. Segons testimonis propers al client, en el dinar de l'1 de gener, en una conversa amb el seu cunyat, van comentar la situació dels grafits al mobiliari públic i en especial al tren. Davant el desconeixement del seu familiar li va inquirir a que anés a Plaça de Catalunya a agafar el primer tren que passés sense portar grafitis. No va caldre la frase 'aguántame el cubata' i el cunyat es va presentar el dia 3 de gener a les 07.00 hores a l'estació de Plaça de Catalunya a rebatre amb fets el que ell considerava un fet puntual. La realitat és tossuda i no va ser fins les 21.00 hores quan amb símptomes evidents d'esgotament, personal de Renfe va avisar a Mossos i Protecció Civil per evacuar aquest viatger. El fet s'ha convertit en viral a través de xarxes i des de Renfe volíem aclarir que malauradament aquest fet podria haver passat de veritat. Recomanem que ningú no ho provi perquè la notícia podria esdevenir real».