La Generalitat denega un ajut al Consell i frena la promoció de les zones industrials

Incertesa sobre el projecte de promoció de les zones industrials de l'Alt Empordà, després que el Departament de Treball de la Generalitat hagi denegat una subvenció al Consell Comarcal per la contractació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). Segons han confirmat fonts del Servei d'Ocupació de Catalunya, la subvenció per la contractació de l'AODL és de 36.000 euros. La plaça està vinculada a l'aplicació del projecte de promoció i dinamització dels sectors i espais industrials de l'Alt Empordà i sense aquesta figura no es pot començar a executar, segons han concretat fonts del Consell Comarcal.

Hi ha cinc municipis de la comarca adherits al projecte: Vilamalla, Roses, Castelló d'Empúries, la Jonquera i Figueres. Aquest darrer havia inclòs a l'ordre del dia de la Junta de Govern sumar-s'hi amb un conveni de col·laboració, però quedarà sense efecte, segons van explicar fonts municipals consultades precisament perquè el projecte no es podrà arribar a implantar.



El gerent del Consell Comarcal, Josep Maria Marcè, ha explicat que de moment no s'ha plantejat desenvolupar el projecte i que en tot cas aquesta decisió s'haurà de prendre conjuntament amb la resta de municipis participants. Fins que no es prengui aquesta decisió, queda aturat. El Consell va rebre la notificació de la denegació de l'ajut a finals de la setmana passada i a principis d'aquesta s'ha comunicat als ajuntaments implicats.





Els antecedents

L'any 2014 ja es va desenvolupar el Pla Estratègic del Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació a l'Alt Empordà amb l'objectiu de dinamitzar l'economia a la comarca, però un dels reptes pendents és el de potenciar les zones industrials. De fet, tal com es recull en la justificació de la contractació de l'AODL, aquests espais han estat zones «no prioritàries per a les administracions locals fins aquest moment». A l'Alt Empordà, però, és el tercer sector econòmic, darrere del turisme i els serveis i està estretament lligat amb sectors com la logística i la innovació.

El projecte tenia l'objectiu de millorar les condicions i serveis dels polígons i atraure noves inversions, però també el d'actualitzar la base de dades d'empreses industrials a la comarca, de parcel·les buides i locals disponibles o l'inventari del sector nàutic i pesquer, entre d'altres. Precisament, el govern de Figueres s'havia fixat l'objectiu d'impulsar aquest sector, juntament amb el de la logística i el projecte del Consell Comarcal era un dels eixos per diversificar l'economia empordanesa.