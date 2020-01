Dofins de Tramuntana conclou que el 80% dels grups del cap de Creus tenen cries

El 80% de grups tenen cries

Els tècnics del projecte Dofins de Tramuntana s'han reunit amb els pescadors col·laboradors del projecte per tal de compartir opinions i valoracions dels resultats obtinguts al llarg del 2019. Aquest ha sigut el moment idoni, també, per plantejar les millors estratègies a seguir de cara al 2020 amb l'objectiu de seguir treballant conjuntament per a la conservació del dofí mular i del medi marí i donar un valor afegit al recurs pesquer local.

El projecte Dofins de Tramuntana inclou una campanya científica per a l'estudi de la població de dofí mular i altres cetacis presents a la zona d'influència del canyó submarí de davant del cap de Creus, que es va iniciar el 2017.

Durant el 2019 s'han realitzat un total de 21 albiraments de dofins mulars, amb 248 individus observats. Cal destacar que més del 80% dels grups observats tenien cries i que gairebé en la meitat dels albiraments hi va haver interacció amb les xarxes d'arrossegament, on s'alimenten de diferents espècies, com el lluç o la maire. També es van registrar quatre albiraments de dofí llistat, amb 192 individus observats.



Els deu pescadors de les confraries de Llançà, el Port de la Selva i Roses -vuit d'arrossegament i dos d'arts menors- que van assistir a la trobada van manifestar la seva satisfacció de participar en el projecte i es van comprometre a una major implicació pel que fa a la recollida de dades. Per la seva banda, els pescadors van registrar més de 60 albiraments de cetacis i van detectar altres espècies a part del dofí mular: com rorquals, catxalots, caps d'olla i, fins i tot, zífids.



El sector pesquer creu rellevant donar a conèixer la seva implicació en la conservació del medi marí, també en d'altres accions que duen a terme diàriament, com la recollida dels plàstics i altres residus del fons del mar, que porten cada dia a port.



Noves incorporacions