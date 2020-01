Comença la desena edició del programa Okup'ALT per a joves que ni estudien ni treballen

L'Oficina Jove de l'Alt Empordà engega un any més una nova edició del programa de formació Okup'ALT, destinat a joves de la comarca, d'entre 16 i 24 anys, que actualment no es trobin ni estudiant ni treballant. Els participants duran a terme, del 13 de gener al 3 d'abril, una formació pràctica per diferents municipis de l'Alt Empordà realitzant tasques dels sectors forestal i jardineria; manteniment i pintura o imatge personal. Si finalitzen el curs correctament, obtindran un certificat acreditatiu.

L'objectiu és que amb aquesta formació professionalitzadora la joventut pugui trobar feina. Per aconseguir-ho, comptaran amb un professional del sector que s'ocuparà de la seva formació i d'un educador que vetllarà pel benestar personal i del grup. A més, s'inclouen les eines necessàries perquè millorin les seves habilitats. Es realitzen currículums, entrevistes de feina, xerrades, tallers, prevenció, etc.