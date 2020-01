Castelló proposa a Ses Majestats un recorregut per carrers més amplis

Aquest any la Cavalcada de Reis de Castelló d'Empúries ha volgut introduir algunes novetats per fer-la més participativa. Per portar-ho a terme es comptarà amb la presència de diverses entitats que per primera vegada s'afegiran a la Comissió de Reis que juntament amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'encarrega d'organitzar l'acte. Així, l'Esbart Dansaire, els Senyors del Foc, L'Espai en Dansa, l'Escola de Nou Moviment i Col·lectiu El Paller, la Colla Gegantera i els AEIG Xots, s'uniran al Grup Cavallista i a l'Escola Municipal de Música Antoni Agramont que ja fa molts anys que hi participen.

Aquest nou format ha comportat altres canvis com per exemple un nou recorregut pels carrers més amplis del Centre Històric que permeti a les comparses i carrosses circular amb tranquil·litat. La Cavalcada s'iniciarà com sempre al carrer Santa Clara però continuarà fins al carrer del Mar, carrer Sant Jordi, travessarà la plaça de la Llana, seguirà per la plaça de les Monges i pujarà pel carrer Carbonar fins a la plaça de la Basílica on finalitzarà el recorregut. Una altra de les novetats és que enguany només hi haurà una carrossa que llençarà caramels i que es situarà al final de la rua per temes de seguretat. D'aquesta manera es vol evitar que els nens i nenes passin pel mig de les carrosses per tal que no hi hagi cap accident.

Amb l'objectiu que els veïns i veïnes de Castelló d'Empúries i Empuriabrava omplin els carrers per on passaran les carrosses s'ha volgut cridar a la participació demanant als nens i nenes del municipi que vagin a il·luminar els carrers del nou itinerari amb els seus fanalets. Per aquesta raó es van repartir unes plantilles de fanalets a les escoles, per tal que tots i totes puguin tenir el seu, i s'ha convocat a tothom en primer lloc a les 17 h a Empuriabrava on Ses Majestats desembarcaran i faran la primera parada i recepció. A continuació, a les 18.15 h, s'ha programat una concentració de fanalets a la plaça de la Basílica que acompanyats per una batucada dels Senyors del Foc a partir de les 18.30 h es dirigirà cap als carrers de la Cavalcada per tal de posar llum al recorregut.

Aquesta iniciativa vol aconseguir que els carrers pels quals passarà la comitiva reial, tant a Castelló com a Empuriabrava, s'omplin de castellonins i castellonines que s'uneixin a les comparses per arribar tots junts a la plaça de la Basílica.