Un grup de gent desitja bona nit a Dolors Bassa, enmig de la foscor, a la presó de Figueres

Hi ha gent de totes les edats. Són les vuit del vespre i ja és negre-nit. El grup es dirigeix a dir «bona nit» a Dolors Bassa. Camina entre la foscor, enfocant amb les llanternes dels mòbils el terra, perquè el corriol del Puig de les Basses és sinuós, desigual, té obstacles i clots, basses i rocs... En fila índia, millor, un darrere l'altre, amb la vista panoràmica de les llums que parpellegen a la plana empordanesa, a l'esquerra, primer, i en breu vorejant l'autopista, que s'endevina pels focus dels cotxes i els tràilers.

El vent bufa amb energia aquest divendres, 27 de desembre, i aquells que no porten bufanda i gorra de llana noten la fred a les orelles. El corriol des del pàrquing de la presó fins a la tanca més propera, a la part del recinte penitenciari on hi ha Dolors Bassa reclosa, sembla que no s'acaba mai, però el grup arriba i aquells que porten megàfon donen instruccions: «Cridarem ben fort, tres cops, bona nit, Dolors, i bona nit, companyes de la Dolors. I llibertat presos polítics, llibertat preses polítiques. I també "Et volem a casa, Dolors"». Les veus s'uneixen enmig de la foscor.

Aquesta proclama es repeteix unes quantes vegades i, de sobte, a algú se li acut que estaria bé cantar una nadala, perquè en aquestes dates s'hi escau i perquè hi ha un dels manifestants que porta un acordió. «Si la Dolors i les seves companyes ens escolten, els agradarà», diu una altra persona. La peça triada és «Fum, fum, fum». La música continua ara amb el Cant dels Segadors. Fa recança marxar, però tothom va desfilant amb la satisfacció d'haver acompanyat, per una estona, l'exconsellera de Treball i Benestar de la Generalitat de Catalunya.

Camí de tornada, en silenci, vigilant no ensopegar amb algun obstacle natural del corriol. Al pàrquing del Puig de les Basses, el grup es troba amb una altra gentada, que s'ha reunit a escoltar les cançons reivindicatives que avui interpreten els cantautors Franc Sala, Ramon Gual i Quim Vila. Aquest divendres, no hi ha volgut faltar una delegació de la Catalunya Nord, formada pel mateix grup que tots els dijous fa un acte de protesta a Perpinyà per reclamar la llibertat dels presos polítics. La portaveu del Comitè de Solidaritat Catalana de la Catalunya Nord, Júlia Turinyà, dirigeix unes paraules als manifestants, també ho fa l'alcalde de Pesillà de la Ribera, Jean-Paul Billès. L'acte, presentat aquest cop per Luismi Martínez, el tanca una actuació del Cor Anàrquic de Navata.

La diputada d'ERC, Montse Bassa, agraeix la presència de tantes persones reunides davant del Puig de les Basses per donar suport a la seva germana. També hi han anat altres fidels a la cita dels divendres, com la directora general d'Igualtat, Mireia Mata Solsona, i el senador republicà Jordi Martí Deulofeu.

L'ANC Garrotxa ha organitzat, per a aquest Cap d'Any, la proposta «La campana de la llibertat», per acompanyar Dolors Bassa davant la presó en el final del 2019. El lema és: «La nit del 31 de desembre ens trobarem a l'escalf de la solidaritat i el desig d'un país lliure».