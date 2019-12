A Cadaqués, els excrements de gos es recullen amb bosses biodegradables

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cadaqués ha pres una nova mesura per reduir els plàstics d'un sol ús, en aquest cas aquells que es fan servir per recollir excrements de gos de la via pública. Així, ha informat que «per tal de reduir l'ús innecessari de plàstics que fan malbé el medi ambient» posa a disposició de tots els veïns, de forma gratuïta i fins a acabar les existències bosses biodegradables per recollir els excrements dels animals.

Per posar en marxa aquesta acció, l'àrea de Medi Ambient compta amb la col·laboració dels veterinaris del municipi. Aquesta és la primera d'un seguit de mesures que l'Ajuntament de Cadaqués vol emprendre per tenir «un poble més net i respectuós amb la natura».

Les bosses biodegradables són únicament per als veïns i les veïnes de Cadaqués i les poden passar a buscar a l'Oficina de Turisme. «Esperem que tothom s'apunti a aquesta iniciativa i que compri aquest tipus de bosses al seu veterinari habitual», animen els responsables de Medi Ambient.