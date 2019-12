L'Agència de Residus subvenciona la clausura de l'abocador de Palau-saverdera

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha atorgat 346.898 euros per clausurar punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció, com a resultat de la convocatòria d'ajuts de l'any 2019. Es destinaran a deu municipis catalans per tancar 42 punts d'abocament. Els imports satisfan el 100% de les quantitats que han sol·licitat els municipis de Sarrià de Ter, Golmés, l'Ametlla de Mar, Palau-Saverdera, Aspa, Vinaixa, Vilagrassa, Tordera, Castellserà i Catllar. L'objectiu és contribuir a la recuperació de les condicions naturals dels terrenys afectats i evitar riscos sobre la salut de les persones o el medi ambient.

La subvenció inclou la retirada dels residus i la clausura i revegetació del punt d'abocament incontrolat a més de la redacció del projecte tècnic en el cas que no el porti a terme l'ens local beneficiari. El termini d'execució de les actuacions subvencionades serà de 24 mesos, des de la data de resolució d'atorgament de l'ajut.