A partir de l'1 de gener s'eliminen les marquesines de Roses

Les marquesines estan prohibides a Roses des de l'any 2012. Caminant pel front de mar, però, els vianants es topen amb infraestructures d'aquest tipus al Txot's, a l'antic Tramonti, al Nàutic, al Poke i a Cal Català. A partir de l'1 de gener de 2020, però, totes aquestes hauran de desaparèixer.

Una ordenança d'ocupació de via pública, aprovada al 2 de juliol de 2012, especifica que les llicències atorgades als locals per posar marquesines a la via pública tindrien vigència fins al 2 de juliol de 2015. A efectes pràctics, això significa que després d'aquesta data havien d'enretirar-les.

Va arribar el 2015, i després el 2016, 2017, 2018 i el 2019, i aquest tema es va quedar tancat al calaix. «Suposo que tothom esperava que els propietaris ho anessin arreglant ells mateixos», explica el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, que confessa que no va ser conscient d'aquesta situació fins al 2019.

Denúncia d'un privat

L'any 2019, una persona privada va fer saltar l'alarma arran d'una denúncia. Davant la seva pregunta de per què no s'havien enretirat les marquesines, els Serveis Jurídics de l'Ajuntament van començar a actuar.

Durant el mes de setembre, el consistori es va reunir amb tots els restauradors afectats, i els van dir que havien de retirar les marquesines. En concret, els van explicar que les llicències que tenien en aquell moment eren vigents fins al 31 de desembre, i després quedaven vençudes. A partir de l'1 de gener del 2020, doncs, aquestes marquesines no estaran incloses en el padró d'ocupació de via pública, el que a efectes pràctics significa que estarien en una situació totalment irregular.

Les al·legacions, desestimades

Després d'aquesta reunió, els propietaris de negocis a la zona van fer al·legacions. «Totes s'han desestimat perquè no tenen consideració jurídica», explica Llorens.

D'ara endavant, la gestió d'aquesta problemàtica, i els procediments que cal seguir recauen en les mans dels serveis jurídics de l'Ajuntament. Si després del període acordat, aquestes infraestructures encara ocupen via pública, s'iniciarà un procés d'avís i sancions als propietaris.

El tema de les terrasses va sortir a la llum gràcies a una pregunta del regidor del PSC Josep Maria Martínez, en un ple del mes de setembre passat, en què va preguntar en quin punt estaven les ordenances. Segons Martínez, «és cert que es crearà un perjudici econòmic als empresaris, als treballadors i a l'economia local, però també és veritat que estaven advertits des del 2012».