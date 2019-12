Manel Rodríguez: «Vull treballar perquè Figueres vagi a més»

L'economista Manel Rodríguez (Girona, 1966) és el copropietari, amb la seva dona, de la botiga Alegrí del carrer Peralada. Ara ocupa un dels vuit seients que JxF té al ple.

- Fa molts anys que treballa al comerç de Figueres, com valora la implicació que ha de tenir l'Ajuntament al sector?

- Ara, més que mai, calen plans públics i privats per dissenyar les estratègies. Això cada any serà més bàsic, si volem que els centres de la ciutat siguin macos, perquè, si no, les ciutats es desertitzaran, com ha passat a altres llocs que vas a les artèries principals i trobes les mateixes firmes. S'ha de cuidar i defensar el comerç, des de la Generalitat sempre s'ha fet, però els ajuntaments no sempre ho han tingut tan clar.

- Massa deixadesa pública?

- L'Ajuntament no ha de subvencionar res, el que ha de fer és no posar pals a les rodes. El comerciant no vol que el subvencionin, vol que no es posin entrebancs. El que és important és cuidar el comerç autòcton, diferent, i donar les eines perquè pugui treballar. La ciutat ha de ser segura i estar neta i no pot ser que per fer un contracte de neteja, que ara ha caigut, es trigui el que s'està trigant. Aquests serveis bàsics els ha de garantir l'administració pública, després el privat ja ens espavilem. La ciutat ha de lluir i Figueres té molts actius, només cal que ens ho creiem i, a més, que portem la universitat, soc un gran defensor de la seva instal·lació.

- Ho veu factible?

- I tant. L'únic que s'ha de canviar és aquesta gent que pensa que és impossible. Figueres necessita una Universitat, un Hospital Universitari, que confio que sigui molt aviat una realitat. La universitat va ser el revulsiu que va tenir Girona, sé del que parlo.

- Aquesta implicació pel servei públic és el que el va decidir a entrar en política?

- Soc independent, però m'interesso per les coses que passen al món, m'agrada la política i sempre he tingut molta inquietud per aquest món. Com a comerciant, mai m'ho havia plantejat, però m'ha arribat l'edat per dedicar un temps al servei públic. I Jordi Masquef, a qui li agrairé sempre, i el seu partit, em van oferir la possibilitat d'anar amb ells per cuidar-me del tema del comerç i promoció econòmica. Vull treballar perquè Figueres vagi a més, penso que estem en un punt idoni, que sortim d'una situació fumuda, d'una crisi molt dura, però que ens permet remuntar i en 20 anys fer un canvi com va fer Girona en el seu moment. Figueres necessita un període llarg, per això, i situar-se com el que li correspon, una de les grans capitals catalanes.

-Què hagués fet com a responsable de l'àrea comercial?

- Al programa portàvem moltes actuacions previstes, una regidoria de Futur i una de Projectes a desenvolupar el 2020, perquè volíem treballar a curt i llarg termini. Solucionar el tema de la neteja, que és prioritari, però també tenir les llums posades en els projectes de futur, com la proposta que hem presentat d'una nova sortida a l'AP-7. A més de molts projectes interessants per millorar la qualitat dels figuerencs. Pensem que, per fer-ho, la gent s'ha de guanyar bé la vida i, per això, s'han de crear oportunitats per a tothom. No creiem en la cultura del subsidi, és necessari quan cal, però s'ha d'ensenyar a pescar, no donar el peix. Hi ha moltíssima feina a fer i treballarem des de l'oposició, proposarem coses per a la ciutat que siguin bones i positives per a la ciutat, l'Ajuntament ens tindrà al seu costat.

- Què en pensa de l'actual regidoria de Comerç?

- Amb l'Ester [Marcos] ens coneixem des de fa molts anys, hem de veure què passarà. Fa molt poc que hi és i no emetré una opinió sobre una regidoria incipient, és precipitat i imprudent. Però, de moment, el govern actual no ha fet res. Bé, dues coses: apujar-se els sous i continuar la inèrcia dels projectes que estaven engegats per l'anterior govern, que és lògic perquè s'han d'acabar. No han presentat els pressupostos i no sabem quines prioritats tindran.

- Parlava de la deixadesa en neteja i seguretat, el partit del qual forma part n'és responsable?

- Soc una persona que pensa en positiu i en el futur, no m'agrada parlar del passat. L'actual vicealcalde ha participat en els governs de la ciutat durant molts anys i, precisament, ell va bloquejar el tema de la neteja en l'època de Marta Felip. Va ser el primer a posar pals a les rodes i ara parla com si no hagués estat partícip. L'Ajuntament el que ha de fer és solucionar-ho i fer-ho urgentment i no estar tot el dia «la culpa és dels altres».

- Una de les seves darreres intervencions al ple, va ser per parlar de les factures al calaix. La sensació externa va ser que l'havien deixat sol, és així?

- Suposo que pel meu caràcter desperto simpaties, però jo no em vaig sentir sol. El ple era extraordinari, que estem fent més que ordinaris, els meus companys tenien compromisos, van demanar un canvi de data i l'alcaldia no va accedir. Em va tocar. I continuo dient, factures al calaix hi ha a totes les administracions i només són treballs fets pendents de pagament. No hi ha res estrany perquè, si així fos, estaríem al jutjat. S'ha aprofitat un tema polític per carregar, i l'estiraran tot el que puguin. Com vaig dir, s'ha deixat un romanent de 3 milions d'euros, per pagar les factures i encara sobren diners.