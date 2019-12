La Loteria de Nadal ha deixat a Catalunya una pluja de milions amb quasi tots els premis

La Loteria de Nadal del 2019 ha deixat a Catalunya una pluja de milions amb la Grossa i pràcticament tots els altres premis. Només hi ha tres cinquens premis que no han tocat en terres catalanes. Entre els que sí, hi ha un dècim del 66212 venut a l'administració Bartis de la plaça del Gra de Figueres. El primer premi ha repartit 328 MEUR venuts des de Salou. El centre aragonès El Cachirulo de Reus se'ls ha emportat pràcticament tots, ja que havia comprat 80 de les 90 sèries. A Barcelona hi havia consignades cinc sèries i dues més a Súria. A Mollerussa s'han repartit 18 MEUR perquè s'han distribuït 36 sèries del tercer premi. A Ripoll s'han venut 33 sèries i un dècim. Un dels quarts premis ha caigut a Abrera, amb 30 sèries, i l'altre a Badalona, amb 17. Pel que fa als cinquens, se n'han venut 45 sèries, i tres dècims d'un d'ells a Santa Coloma de Gramenet.

El 26590, la Grossa de Nadal, ha tocat àmpliament a Catalunya. Ha estat un primer premi molt matiner, a les 9.19 hores. De les 90 sèries que tenia una administració de Salou, en va vendre 80 al centre aragonès El Cachirulo de Reus i dos es van distribuir per finestreta. La resta es van tornar. És la primera vegada que toca la grossa a la demarcació de Tarragona. A més, cinc sèries estaven consignades a Barcelona i dues a Súria.

El segon premi, el 10989, ha repartit una sèrie a Montgat i una altra a Sort. S'ha cantat a les 11.30 hores.

També s'han venut a Sort dues sèries del tercer, el 00750. Ara bé, els municipis més afortunats per aquest tercer han estat Mollerussa, amb 36 sèries, i Ripoll, amb 33 sèries i un dècim. A la capital del Pla d'Urgell tots els bitllets els va comprar un sol home, un veí del poble. A més, també s'ha distribuït una sèrie i un dècim a Barcelona; 5 dècims a Esparreguera; 2 a Torelló; 1 a Arenys de Mar, i 1 a Terrassa.

El 41710, un dels quarts premis, ha repartit 17 sèries a Badalona i tres més a Barcelona. L'altre, el 49797, ha caigut a Abrera amb 30 sèries. A Tortosa també s'ha distribuït una sèrie i un dècim.

Pel que fa als cinquens premis, a Catalunya n'han tocat cinc dels vuit. Les 170 sèries del 23059 s'han distribuït a Palamós, sobretot a l'administració de loteria número 1 i al bar Bon Cremat.

A més, s'han venut 45 sèries i tres dècims del 66212 a Santa Coloma de Gramenet, però també una sèrie i quatre dècims a Sant Feliu de Llobregat, una sèrie a Sant Cugat del Vallès, i dècims a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Cardedeu, Manresa, Santa Susanna i l'esmnetat de Figueres.

Sort ha venut una sèrie del 81610. A Castelldefels han distribuït una sèrie del 74770, que també s'ha venut a l'Hospitalet (sis dècims), Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i Vila-seca. Finalment, el 06293 ha esquitxat amb alguns dècims diferents poblacions, com Barcelona, Reus, Manlleu, Sant Boi de Llobregat, Girona i Puigcerdà.

Catalunya ha recuperat a bastament la inversió, ja que els catalans s'han gastat 368 MEUR aquest any en dècims de la rifa de Nadal.