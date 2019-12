Garriguella millora els carrers i canvia lluminàries públiques

L'Ajuntament de Garriguella ha engegat el projecte de millora i dignificació del nucli antic a través de dues actuacions. D'una banda, l'asfaltatge del carrer Baixada de l'Església, i de l'altra, la reforma i millora de l'enllumenat públic dels carrers que donen accés a la plaça de l'Església. Aquesta darrera actuació està prevista pels primers mesos de l'any, i afectarà l'entorn de la plaça de l'Església i als carrers Castelló, de l'Oli i del Vi. La previsió és que se substitueixin els actuals pals de les lluminàries i les bombetes es canviaran per llums led, amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica i augmentar-ne la durabilitat.

El finançament de les actuacions s'eleva a 58.406 euros. El 63,5%, 37.107,42 euros, són assumits per la Generalitat de Catalunya derivats de la subvenció de Dinamització Territorial (2018-2019), atorgada el setembre passat. La diferència es liquidarà amb fons propis del consistori.

Treballant en el nou PAESC

L'Ajuntament de Garriguella està treballant en el nou Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC), que contindrà les accions a desenvolupar fins al 2030.

Això també els permetrà sol·licitar subvencions per a continuar buscant l'estalvi energètic. «Ja fa dos anys que vam canviar 80 punts de llum i que treballem per l'estalvi energètic. Anem fent feina a poc a poc, però volem arribar a tot arreu», explica l'alcaldessa, Isabel Teixidor.