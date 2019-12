Vilafant acollirà la Fira d'Ocupació comarcal 2020 el pròxim mes de març

Enguany Vilafant acollirà la quarta edició d'aquesta fira, en la qual també estan inclosos Castelló d'Empúries, Roses, Figueres, Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Cambra de Comerç .

La fira s'ha previst per a principi de març al pavelló Joel González, ja que, des dels seus inicis l'any 2017, «ha anat creixent de volum de participants, tant de qui busca feina com de les empreses que n'ofereixen».

De fet, el regidor de promoció econòmica explica que aquesta fira que s'havia plantejat per a majors de 45 anys, ara ja inclou la franja de 16 a 29 anys. L'any passat, a Figueres, van ser 378 joves i 250 majors de 45 anys.

Durant la fira, les empreses presentaran candidatures i els participants s'adreçaran als estands de l'empreses, on hi podran trobar tot tipus d'ofertes, des de treballs temporals com per tot l'any, i des de petites a grans empreses, totes, però, localitzades al territori de l'Empordà.