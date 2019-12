En marxa per La Marató amb allau d'actes a l'Alt Empordà

Encara queda molt camí per fer. Però, gràcies a la investigació, els experts asseguren que en els pròxims anys s'aprendran a tractar i a curar encara més malalties minoritàries. La Marató de TV3, que se celebra aquest diumenge dia 15 de desembre, ja fa dies que s'ha posat en marxa a la comarca i aquest cap de setmana intensifica la seva activitat. Més de seixanta activitats s'han organitzat com ara concerts, competicions esportives, festivals, caminades o dinars, per esmentar-ne alguns exemples. Un dels municipis que organitza un munt d'actes per La Marató és Vilabertran. S'hi ha previst una caminada solidària, un taller de decoració de Nadal, degustació de postres i un dinar solidari, entre altres propostes destinades a recollir fons per les malalties minoritàries.

L'art també s'alia amb la solidaritat i, aquests dies, Fotògrafs Solidaris ofereix a totes les persones que facin un donatiu a través de la pàgina de La Marató de 20 euros, cinc fotos i l'entrega dels arxius digitals. Els interessats poden contactar-hi a través del web www.ja.cat/fs.



Accions realitzades

A la comarca ja s'han efectuat diverses activitats per recaptar fons, com la que es va celebra a Castelló d'Empúries el passat 3 i 4 de setembre, quan el Grup Empordanès d'Investigacions Subterrànies va organitzar una marxa d'obstacles que va aconseguir recaptar 1.804,78 euros. També diumenge passat es va fer un torneig solidari de pitch-and-putt. Aquest any han participat 36 jugadors i s'han pogut recaptar 390 euros, ja que també ha col·laborat gent que no jugava, expliquen els organitzadors. Coincidint amb el dia de La Marató, aquest diumenge, se celebra l'Espai en Dansa, Posa el Play!, una classe de ball oberta a tothom, a dos quarts de dotze del migdia, a la plaça de la Basílica. El mateix dia, a la una, al Pati del Palau dels Comtes, es fa un vermut solidari, on l'aportació solidària és de tres euros.

L'activitat solidària, a la comarca, s'allargarà durant tot el mes de desembre i per exemple els i les alumnes d'Acting Figueres han preparat l'espectacle El ­poble del Nadal, amb entrada gratuïta i taquilla inversa al ­Teatre Jardí, el dia 22. A Navata, el dia abans, també es fa un torneig de golf benèfic.

Tota la programació es pot consultar a ­través del web La Marató: www.ccma.cat/tv3/marato/activitats-populars/2019.