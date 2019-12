La Iaeden-Salvem l'Empordà treballa propostes locals pel canvi climàtic

Mentre a Madrid es duu a terme el COP25, a la comarca, el canvi climàtic també es treballa des de Iaeden-Salvem l'Empordà. Tot i que l'entitat sempre ha centrat els esforços en l'àmbit local, durant aquest temps també ha tractat les problemàtiques associades al canvi climàtic.

Ara, davant l'evident l'emergència climàtica, l'entitat vol donar una resposta a la població empordanesa. Per això, un grup de cinc tècnics, entre ells Xavier Vizcaíno, es reuneixen periòdicament per treballar propostes locals a la població. «Tot i que el canvi climàtic abasta tot el món, i difícilment es pot incidir de manera rellevant des d'una entitat comarcal, creiem que podem aportar el nostre granet de sorra».

El grup se centra en dues grans línies de treball. D'una banda, informar la ciutadania i «garantir que qualsevol persona de la comarca pugui situar-se amb relació al canvi climàtic». Per això estableixen uns mínims d'informació a través de diferents suports -què podem fer des de casa o des de la feina per contribuir a mitigar el canvi climàtic, o quines accions podem fer per adaptar-nos.

La segona línia de treball és la de participació. L'entitat es compromet a estar en tots els àmbits on pugui contribuir en la mitigació o l'adaptació, «per exemple, implicar-se amb Fridays for Future o el Revolution for Extinction, grups de joves universitaris organitzats que agafen com a exemple la Greta Thunberg». Dins aquesta línia, també inclouen un assessorament a candidatures polítiques en l'àmbit del canvi climàtic per orientar les propostes comarcals a uns mínims d'acció política municipal.