Una educadora de carrer orienta infants i joves a Castelló d'Empúries

Fa poc més de dues setmanes va començar un nou servei per a infants i joves al municipi de Castelló d'Empúries: l'educadora de carrer.

La regidora d'Ensenyament, Anna Massot, explica que aquesta nova actuació és «molt interessant per al poble i una figura molt positiva perquè acosta els menors als diferents serveis del municipi». De fet, afirma que va sorgir en veure que «molta mainada corre pel carrer, no només en parcs. A més, hem detectat una generació de conflictes a la biblioteca, sobretot a l'hivern, segurament perquè a fora fa fred, i no tenen una activitat concreta per desenvolupar».

Aquesta nova figura s'ha plantejat com una informadora dels serveis que ja ofereix l'Ajuntament de Castelló d'Empúries a nens, nenes i joves. «Vam detectar una necessitat entre infants i joves i s'havia de donar una resposta».

D'aquesta manera, durant quatre tardes a la setmana, hi ha una persona que fa medi obert, és a dir, que recorre places i carrers de Castelló i Empuriabrava, i també als serveis establerts com els centres oberts de Castelló i Empuriabrava. Allà, fa suport als monitors i orienta els infants. La seva tasca principal és explicar als menors les alternatives d'oci i formació que tenen al municipi. «Els explica els diferents serveis: com per exemple l'espai 'com a casa', en el qual es pot accedir lliurement, o activitats esportives, on els pot ajudar fent el contacte amb entitats esportives» i detectar casos de risc social per a poder intervenir. En tots els casos, però, s'informa els pares de les alternatives d'oci i formació que creuen més adequades per als seus fills i filles.



L'inici de l'educadora de carrer

Durant els primers dies, l'educadora va conèixer de primera mà els serveis que s'ofereixen, per veure'n les dinàmiques. «Ha de conèixer l'entorn, i fer-se una mena de diagnosi». I això ho va fer al costat dels tècnics de les tres àrees relacionades: el de Joventut, d'Ensenyament i de Benestar Social.



Coordinació entre àrees

Aquesta nova figura està integrada als Serveis de Benestar Social, dins el conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. A més, però, està coordinada amb les àrees de Joventut i Ensenyament, esdevenint una figura transversal de les tres àrees. «De tota manera, el més important és que estigui integrada a serveis socials», reconeix Anna Massot.

La regidora explica que anteriorment havien tingut una figura similar, però que era d'empresa externa, i amb aquesta nova coordinació a les tres àrees, podran detectar casos de risc social i intervenir-hi més ràpidament, ja que «si el cas del menor ja està en mans de serveis socials, és més fàcil i àgil poder intervenir» i si no, poden conèixer la realitat del jove o l'infant, i si es detecta un cas amb necessitats, o una realitat d'aquesta mena, es pot donar l'alarma a serveis socials.



Nova figura indefinida

L'educadora de carrer també està coordinada amb el Pla Educatiu d'Entorn i, segons Massot, «es preveu que sigui una actuació indefinida. «Creiem que és una figura que ha vingut per quedar-se, i es podria adaptar a noves necessitats». I és que segons la regidora, «dos terços dels infants i joves es troben al nucli d'Empuriabrava», el qual és més extens i caldrà incidir-hi molt més.