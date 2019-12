El Consell Comarcal presenta als alcaldes una proposta de Pla Estratègic de Gestió de Residus

Durant el mes d'octubre, els serveis tècnics de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal van presentar a tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca l'avantprojecte del Pla Estratègic de recollida de residus de l'Alt Empordà. Aquestes reunions -es van fer cinc grups de treball- van servir per establir un debat entre els municipis per tal de planificar les polítiques en matèria de recollida de residus. Els alcaldes i alcaldesses també van manifestar les mancances i virtuts de la gestió de residus dels seus respectius municipis.

es treballi de manera regular en cinc grups de municipis propers i amb característiques semblants. Tot i que cada poble o ciutat representa una àrea de gestió independent, el fet de tenir espais conjunts de treball ha de propiciar la cooperació entre ajuntaments pel que fa a la gestió de residus.

Les principals dificultats per a la recollida de residus que s'han detectat, són l'elevat cost d'aquests serveis i l'incivisme. Per combatre aquestes dificultats, el Consell Comarcal proposa, en aquest pla, que

El Pla Estratègic vol ser una eina per ajudar als municipis a entomar el repte de la transició ecològica i encaminar les accions comarcals de recollida de residus de forma ordenada, eficient i coherent per arribar a una comarca més sostenible. Per fer-ho parteix d'un punt clau, que és l'elecció del model de recollida més adient a cada municipi segons les seves necessitats i característiques (model amb contenidors al carrer i obertura amb targeta, model porta a porta o model mixt). A causa de la diversitat de la tipologia de municipis, no és viable implantar un sol model a tota la comarca, per tant, el futur model de recollida de la comarca serà un multimodel, és a dir, un conjunt de models diferents tenint en compte les possibles sinergies que caldria establir entre municipis per potenciar l'eficiència i adaptar-se al territori. El Pla proposa tres models de recollida amb un denominador comú, la identificació de l'usuari, amb l'objectiu d'eliminar l'anonimat a l'hora de dipositar els residus als contenidors.

Recollida selectiva del 40% dels residus generats

Algunes de les dades rellevants que s'han exposat als alcaldes i alcaldesses són que al 2018 la comarca de l'Alt Empordà va recollir selectivament el 40% dels residus que va generar (lluny encara del 60% que exigeix la Generalitat de Catalunya al 2020) i que la gestió de residus a la comarca l'any 2018 va suposar l'emissió de 13.000 tones de CO2 que és l'equivalent a conduir 2.768 vehicles durant un any o cremar 5.500.100 litres de gasolina.

Amb la finalització d'aquestes reunions, els municipis han iniciat un període de debat intern sobre quin ha de ser el model més adient pel seu poble. D'altra banda el Consell Comarcal està treballant per determinar quins serveis i quins recursos ha de posar a l'abast dels municipis per poder implantar aquest multimodel. Malgrat que la redacció del pla ja està finalitzada, quan acabi aquesta fase del procés de debat i consens es podrà portar aprovació pel plenari amb la prèvia presentació davant del Consell d'Alcaldes.