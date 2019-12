La Diputació incrementa les partides d'habitatge i emergència climàtica

La Diputació de Girona tindrà un pressupost de 149 milions d'euros de cara al 2020, en què destaquen els augments de partides dedicades a l'habitatge i a l'emergència climàtica. Concretament hi haurà un increment d'uns 400.000 euros en ajudes socials. El vicepresident d'Hisenda, Pau Presas, ha destacat que els ajuntaments "disposaran de 2,2 milions d'euros per a la creació d'un parc públic i la promoció l'habitatge social". Per altra banda, la partida dedicada a combatre l'emergència climàtica augmenta en mig milió més respecte al 2019. El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha destacat que, tot i registrar un augment del 6%, els pressupostos compten amb la "incertesa" de l'aportació del govern espanyol.