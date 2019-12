Totes les activitats nadalenques de Roses, editades en un llibret

L'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Roses ha editat el llibret "Nadal a Roses", on es recullen totes les activitats que tindran lloc a la població per celebrar les festes nadalenques, organitzades tant pel propi consistori com per diferents entitats. La guia s'ha publicat en català, castellà i francès i recull també un llistat de restaurants, hotels, pensions i càmpings i un plànol de situació amb les ubicacions dels mateixos.

La guia "Nadal a Roses" permet consultar les dates i horaris de realització de les quines de l'AE Roses, dels tallers de fanalets de la Biblioteca, de la festa de Cap d'Any, de la Cavalcada de Reis, del Saló Infantil i de l'àmplia programació d'activitats lúdiques i culturals que s'organitzen a Roses entre el 14 de desembre i el 6 de gener.

A més del programa d'actes, s'ofereix també un llistat de restaurants on s'especifiquen els diferents serveis que els establiments ofereixen durant aquestes festes (carta habitual, menús especials de Nadal i Cap d'Any i revetlla), així com les seves adreces, telèfons de contacte i webs informatives. Una relació d'hotels, pensions, bed & breakfast i càmpings completen la guia, que també incorpora un plànol de situació de restaurants i establiments d'allotjament.

El llibret es distribueix des dels equipaments municipals (SAC, Oficina de Turisme, Biblioteca,...) i establiments col·laboradors habituals del municipi, i també es pot consultar en format digital des de les pàgines web www.roses.cat o visitroses.cat.