L'activista social Karim Sabni fa una xerrada a Figueres, en l'inici de curs de Càritas

L'activista social Karim Sabni intervé aquest dijous, 10 d'octubre, a la trobada d'inici de curs dels voluntaris de Càritas Alt Empordà, al Cercle Sport de Figueres, a les 7 de la tarda. L'acte és obert a tothom. Aquesta xerrada és el punt de partida del curs del voluntariat, un dels pilars fonamentals de l'organització per tal de poder dur a terme el treball social en els diferents àmbits d'intervenció, que es concreten en 23 serveis.

Tal com recollia la memòria de l'exercici passat, l'acció de Càritas Alt Empordà Interior va suposar una atenció individual a 3.206 persones, però, considerant els familiars i el seu entorn, suposa un benefici final per a 6.848 persones.

Joves estrangers no acompanyats

Coincidint amb el reinici del treball dels voluntaris, Càritas ha convidat Karim Sabni a fer una xerrada sobre un dels temes de més actualitat: la situació dels joves estrangers no acompanyats, quin és el seu dia a dia, quina és la seva història, i com se'ls pot acompanyar. La importància del tema a tractar, i la rellevància del ponent, han fet que Càritas Alt Empordà convidi a assistir-hi a totes les persones que hi puguin estar interessades.