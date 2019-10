Alumnat de l'Institut de Castelló d'Empúries visita l'Arxiu Municipal

Per segon any consecutiu l'Arxiu Municipal rep la visita de l'alumnat de primer de batxillerat de l'INS de Castelló d'Empúries. L'objectiu de la visita és que coneguin el servei d'arxiu i puguin fer ús de la documentació conservada per elaborar els seus treballs de recerca. Ahir es va fer la visita pels alumnes de la branca d'humanitats i ciències socials i el dia 18 d'octubre es farà pels de la modalitat de ciències i tecnologia del mateix centre.

L'arxivera municipal, Marisa Roig, els va fer la rebuda i la presentació de l'arxiu municipal i del seu personal, puntualitzant les diferències bàsiques entre un arxiu i una biblioteca i fent un repàs general sobre el que poden trobar en un arxiu.

Seguidament la visita es va dividir en dos grups per tal de visitar els dipòsits, veure les instal·lacions, conèixer les condicions ambientals de les diferents sales i veure documentació variada que els pot servir per elaborar els seus treballs. Es pretén que els alumnes agafin idees per elaborar treballs originals i inèdits sobre temàtica local.

Al final de la visita es va informar també sobre els horaris i el funcionament de l'arxiu, se'ls va mostrar la sala de consulta i els van donar un fulletó amb un resum informatiu juntament amb les dades de contacte del centre.

Durant la visita van poder veure la següent documentació: revistes i premsa de diferents èpoques, alguns exemplars de la biblioteca patrimonial, els primers plànols i projectes d'Empuriabrava, pergamins medievals, llibres de notaria, col·lecció de cartells, i una mostra de l'arxiu d'imatges, entre altres.