Més per Pont de Molins es queixa que l'alcalde és «l'amo del poble»

Més per Pont de Molins reitera amb una segona instància a l'Ajuntament la «poca consideració» que des del govern es té cap a aquesta formació. El partit ja va presentar un escrit a l'estiu per denunciar la situació en què es van trobar el local que els van cedir per desenvolupar la seva activitat institucional. Destaquen que se'l van trobar «en un estat lamentable de deixadesa i brutícia, a més de no estar preparat per a la seva utilització. [...] En cap moment es va comunicar que el local era compartit i la falta de respecte cap a la formació comença a ser preocupant», indica la instància.

La portaveu del grup municipal, Marie L. Gournay, denuncia que l'actitud de l'alcalde, Josep Fuentes (JxCat), és «com si tinguéssim una autocràcia, ell és l'amo del poble i fa tot el que vol». A més, es queixen de com i quan (un dijous de cada tres mesos a les 12 hores) es desenvolupen els plens, i senyalen que la regidora d'ERC, Montse Sabater, no pot assistir-hi perquè treballa.

L'alcalde Fuentes assegura que «l'oposició busca discòrdia, no hi ha propostes» i afegeix que «em van votar per governar, tenim majoria i ens regim per la normativa». Respecte a l'horari dels plens, no creu que s'hagi de canviar quan a la resta «sí que ens va bé».