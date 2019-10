Canvia l'accés a l'estació per les obres al carrer Sant Llàtzer

Les obres de millora d'adequació i accessibilitat del carrer Sant Llàtzer, entre la plaça de l'Estació i el carrer Méndez Núñez, provoquen canvis de circulació a partir d'aquesta setmana. Els autobusos i vehicles pesants tindran restringit l'accés per aquest tram mentre durin les obres, previstes per unes deu setmanes. La Guàrdia Urbana ha informat que la ruta alternativa serà per l'avinguda Vilallonga i el carrer Rubaudonadeu.

El carrer Sant Llàtzer és una de les principals vies d'accés a l'estació de tren convencional i d'autobusos, i una zona de pas amb una gran afluència de vianants i vehicles. També és el recorregut més curt que poden fer els autobusos per arribar a l'estació. Amb aquest canvi, els autobusos han vist afectades les seves rutes i horaris, segons informa el cap de l'estació. «Les rutes seran més llargues i els horaris actuals no es podran complir», lamenta. L'Ajuntament va informar la setmana passada del canvi i des de l'estació veuen que això complicarà, també, la circulació de turismes.



Pla de Mobilitat

El projecte, adjudicat a l'empresa Excavaciones y Pinturas SAU-EPSA per un cost de 93.230,50 euros, correspon al Pla de Mobilitat de 2013. Les obres consisteixen a ampliar les dues voreres, renovar la xarxa d'aigua i la d'enllumenat públic, soterrar les línies de telefonia i canviar el mobiliari urbà. El cap de l'estació d'autobusos lamenta que l'ampliació de voreres dificulti el gir dels autobusos, «vam guanyar mobilitat quan van treure la línia d'aparcaments i no sabem si amb aquesta ampliació es tornarà a reduir aquest espai».



Millora a la zona est i sud

L'Ajuntament treu a licitació la millora de la zona est i sud de la ciutat per un cost de 256.145,91 euros. La proposta sorgeix d'una demanda ciutadana als Pressupostos Participatius de 2017. L'objectiu és adequar l'accessibilitat i la seguretat viària; optimitzar la captació de l'aigua d'escorrentia; canviar l'enllumenat públic; millorar i adequar la jardineria; i renovar el mobiliari urbà i la senyalització. L'informe tècnic indica que els treballs es dividiran en dos lots, amb una durada prevista de quatre mesos cadascun, i suposaran les següents actuacions: