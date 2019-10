La Costa Brava rep un centenar de professionals de turisme de negocis europeus

Trenta-set directius d'agències d'esdeveniments i organitzadors professionals junt amb quaranta-nou proveïdors, entre representants de destinacions, agències receptives, allotjaments i espais per acollir grans esdeveniments de la demarcació de Girona, han combinat treball en xarxa, la pràctica de l'esport i la descoberta de la destinació Girona Costa Brava amb l'objectiu de mostrar l'oferta de reunions i esdeveniments de les comarques gironines.



Del 3 al 5 d'octubre, prop de cent professionals del sector de turisme de negocis europeus –principalment de Regne Unit, Alemanya i Benelux–, entre els que s'hi compten organitzadors d'alt potencial i proveïdors, han participat en una experiència organitzada per l'empresa Worldwide Events per a donar a conèixer l'oferta de reunions i esdeveniments de les comarques gironines a través de pràctica del ciclisme.

Durant tres dies, els participants s'han desplaçat de Lloret de Mar a Girona, passant per Platja d'Aro i Caldes de Malavella, a través de les diferents rutes ciclistes triades segons el grau de dificultat i distància a recórrer corresponent a cadascun dels tres nivells en què es van organitzar els grups.

Les jornades han combinat les reunions concertades durant el matí, amb les etapes de les rutes de ciclisme i els sopars i actes socials organitzats en diferents espais i hotels al llarg de la ruta.

L'acció forma part dels M&I Forum, els workshop temàtics de turisme de negocis reconeguts internacionalment en els quals participa regularment el Costa Brava Girona Convention Bureau del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.



El Tour de MICE Girona-Costa Brava

La població de Lloret de Mar va acollir la primera jornada amb un sopar de benvinguda al conjunt arquitectònic de Sant Pere del Bosc després d'una ruta de preparació i escalfament. El grup es va allotjar al Gran Hotel Monterrey, on l'endemà es va fer la sessió de workshop i el dinar al Nàutic, un dels restaurants de l'hotel.

Des d'allà, la primera etapa del Tour va portar els participants fins a Platja d'Aro per sopar a La Taverna del Mar de l'Hostal de la Gavina i continuar, l'endemà, amb les reunions al Park Hotel San Jorge.

La tercera etapa del Tour de MICE 2019 va acabar a Caldes de Malavella. A l'Hotel Camiral at PGA Catalunya Resort, últim allotjament del programa, es va fer el sopar de cloenda amb el lliurament de premis del Tour. A l'acte hi va assistir el ciclista professional escocès establert a Girona, David Millar, que ha assolit un palmarès de victòries important en les principals competicions ciclistes europees.

L'endemà, l'esportista va pedalar amb el grup en l'etapa final, des de l'Hotel Camiral at PGA Catalunya Resort fins a Girona. En arribar a la ciutat es va oferir una visita guiada als participants abans del dinar als Jardins Clàssics del restaurant Met & Garden.



A l'esdeveniment hi han col·laborat el Costa Brava Girona Convention Bureau del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el Lloret Convention Bureau, Girona City Convention Bureau & Congress Centre, els hotels Gran Hotel Monterrey, Park Hotel San Jorge, Hostal de La Gavina i Hotel Camiral at PGA Catalunya Resort, l'agència receptiva FIL Mediterranean Travel Designers, l'agència de rutes ciclistes Eat Sleep Cycle i les empreses d'equipament pel ciclisme TACTIC i CHPT3.