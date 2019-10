Retiren 26 objectes d'uns 500 kg del fons marí de Cadaqués

El projecte Libera ha permès la retirada de 26 objectes que hi havia al fons marí de la badia de Cadaqués. Els residus eren elements de fondeig per a embarcacions que ja no es feien servir i embarcacions enfonsades. Els objectes retirats pesaven uns 500 kg en total. El projecte és una iniciativa de l'ONG SEO BirdLife amb el suport d'Ecoembes i es farà en d'altres punts de l'estat espanyol amb l'objectiu de preservar els camps de posidònia que hi ha en el mar Mediterrani.

La recollida es divideix en dues fases: primer s'analitza si els residus afecten a la posidònia o si, pel contrari, la planta s'hi ha integrat i després es fa l'extracció d'aquells materials que impedeixen el seu creixement.

El Cap de Creus ha estat l'escenari de la primera recollida de residus de grans dimensions en el fons marí del projecte Libera. En total s'han retirat 26 objectes que pesaven uns 500 kg i es tractava principalment d'elements de fondeig per a embarcacions en desús i també part de barques enfonsades.

La posidònia és una planta marina que està protegida a nivell internacional pel gran valor ambiental que té. És un dels principals productors d'oxigen del fons marí i en ella hi habiten nombroses espècies animals, fet que la converteix en un element de gran riquesa ambiental.

El projecte també preveu fer altres retirades de residus al Cap de Gata i el Cap Tiñoso de Múrcia i l'illa de Tabarca d'Alacant. De tota manera, la recollida del Cap de Creus ha estat la primera de realitzar-se de tot el projecte.

Abans de l'extracció dels objectes, l'entitat ha estudiat detingudament els residus que hi havia en el fons marí de la zona. Posteriorment, s'ha valorat el tipus d'objecte que era i si es podia integrar o no en un prat de posidònia. A vegades hi ha residus que amb el pas del temps han acabat formant part de les plantacions salvatges de posidònia i retirar-los pot comportar un major impacte sobre el creixement de la planta, que no pas deixar-los.

La retirada de residus del Cap de Creus ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cadaqués. A més, també ha format part de la campanya ciutadana '1m2 per les platges i els mars' en què la ciutadania els dona dades dels residus que han trobat a sota aigua. Aquestes dades s'analitzen i s'incorporen en la base de dades del Ministeri per a la Transició Ecològica.