Un pas més per tenir unes ordenances fiscals «més socials» que mai per al 2020

L'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va presentar dijous, durant la sessió plenària, la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020, que van quedar aprovades provisionalment, amb el vot en contra del regidor de la Coalició UDEM-Plataforma Cívica i l'abstenció de Ciutadans i SOM Empuriabrava i Castelló, que van avançar que les estudiaran amb deteniment per presentar les al·legacions oportunes.

L'objectiu principal de les modificacions d'enguany era no augmentar la pressió fiscal als habitants del municipi, que es troba congelada des del 2014. «Són les ordenances més socials dels dar­rers anys, ja que estableixen nous beneficis fiscals i mantenen els vigents per tal d'afavorir aquells col·lectius més perjudicats per la crisi econòmica o per les seves potencialitats i situacions de vida personals i familiars», afirmen des de l'equip de govern. Entre algunes de les mesures, s'hi troba la bonificació del 50% per a habitatges per a joves fins als 35 anys, l'equiparació de família monoparental a família nombrosa, o la disminució de l'impost de vehicles. Cal esmentar, la puja de la taxa d'escombraries, per assolir l'equilibri econòmic en la prestació del servei, i que sumarà entre 1,13 euros i 9,21 euros anuals segons la tipologia d'habitatge.

L'Ajuntament també va aprovar signar un conveni en què l'Agència Catalana de l'Aigua es compromet a aportar un 80% del cost de l'actuació, de 33.548 euros, per netejar la llera de la Muga des del pont de Sant Pere fins al pas dels Griells, 1.050 m i uns 85.000 m2. La setmana passada es va iniciar el desbrossament des de l'asil Toribi Duran en direcció al Pont Vell gràcies a un romanent de l'ACA, segons va informar durant el ple Salvi Güell.



Moció de seguretat de SOM

El grup municipal SOM Empuriabrava i Castelló va deixar sobre la taula la moció per impulsar mesures per millorar la seguretat. Davant la possible negativa en el vot de l'equip de govern, Agustí Ayats, portaveu de SOM, va aconseguir el compromís de l'alcalde Salvi Güell, per a treballar conjuntament una nova moció en aquest sentit i buscar l'acord amb els diferents grups municipals.

Renuncia Marina Guillen, regidora de Ciutadans

Ni Fernando Fernández (Cs) ni l'exregidora, Marina Guillen, han volgut fer declaracions sobre els motius de la renúncia, atribuint-ho estrictament a assumptes personals. Ara comença una nova etapa i serà Samuel Menacho qui ocuparà el seu lloc al ple del consistori.