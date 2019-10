L'Ajuntament de Figueres adquireix 25 bicis per als infants que no en tenen

L'Ajuntament de Figueres ha adquirit una flota de 25 bicicletes per posar a disposició de tots aquells nens que no en tenen a cost zero.

«La voluntat d'adquirir-les va sorgir després de diverses trobades amb escoles», explica la regidora de Promoció de la Salut, Ester Marcos. Segons ella, algunes vegades els centres educatius es veien obligats a anul·lar sortides escolars amb bicicleta perquè es trobaven amb algun infant que no en tenia. «La realitat és que no tothom pot tenir una bici a casa», diu.

Per cobrir aquesta necessitat, el consistori ha adquirit un total de 25 bicis que es posaran a disposició de les diferents escoles, entitats i associacions de la ciutat. Les bicicletes tenen diferents mides per tal de poder-les oferir a tots els infants en edat escolar. Amb aquest servei, les famílies dels infants només hauran de demanar al consistori la utilització d'aquests vehicles i retornar-los en bon estat després de fer-los servir sense haver de pagar res.

Una mesura permanent



La iniciativa d'adquirir aquests elements ve de la Setmana Europea de la Mobilitat, que es va celebrar del 16 al 22 de setembre. «La setmana de la mobilitat no ha de consistir en accions de conscienciació que durin només una setmana. Necessitem una cosa que perduri i s'implanti», afirmava la regidora.