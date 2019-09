L'INS Vilafant convida el consultor pedagògic Juanjo Fernández a fer una xerrada

El consultor pedagògic Juanjo Fernández ha estat convidat per l'Institut de Vilafant per parlar en l'acte inaugural del curs, aquest dimarts, dia 24, a les 7 de la tarda. La xerrada, que compta amb el suport de l'Ajuntament, té el títol suggestiu de "30 manaments per tractar amb adolescents". En acabar, hi ha una copa de cava cortesia de l'AMPA.

"30 manaments per tractar amb adolescents" és també el títol del nou llibre del ponent. Aquest és el plantejament que en fa ell quan en parla: "Una part d'aquest llibre són, efectivament, manaments. Manaments que en realitat no obliguen, sinó que configuren una proposta que vol contribuir a una vida més feliç, que inclogui una millor comunicació pares-fills en l'adolescència". Es tracta d'un llibre divertit, agradable i ple de sentit comú, que ajudarà a entendre les dificultats de comunicació que poden sorgir quan els pares dien: «És que no ens explica res!» i en canvi l'adolescent pensa: «No paren de preguntar... No callen mai!».

Juanjo Fernández és especialista en temes d'educació i ha participat en diverses ocasions en xerrades i actes divulgatius a l'Alt Empordà. Us compartim una de les entrevistes que li vam fer en una d'aquestes visites.