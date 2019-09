L'antiga presó de Figueres serà una "finestreta única" de la Generalitat i l'Ajuntament

L'antiga presó del carrer Sant Pau de Figueres es transformarà en un equipament de "finestreta única" de l'administració. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i l'alcaldessa, Agnès Lladó, s'han trobat aquest dimarts, 24 de setembre, al pati del vell centre penitenciari per presentar el que ha estat el primer pas d'aquest projecte. L'objectiu és unificar en un mateix espai els serveis administratius d'atenció a la ciutadania, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament de la ciutat.

Per a Agnès Lladó, concentrar tots els serveis de l'administració en un únic edifici permet "optimitzar recursos públics per guanyar eficàcia i eficiència administrativa". "Figueres avança de forma decidida i ferma cap a la capitalitat de l'Empordà i del nord de Catalunya i, per això, ha de garantir els serveis d'una ciutat gran i funcional en un espai integral com és aquest edifici emblemàtic. Tenim una oportunitat que no podem desaprofitar i pensem que en podem treure rèdit amb un projecte de ciutat en el qual creiem", ha comentat l'alcalcadessa de Figueres.

La presència de Chakir el Homrani en aquesta presentació respon a la voluntat del seu Departament de firmar un conveni amb l'Ajuntament de Figueres en virtut del qual les oficines de Treball i de Benestar i Famíla que ofereixen servei a la ciutat es puguin traslladar a l'antiga presó. "Aquest projecte ens quadra amb l'estratègia de millorar l'atenció ciutadana, centralitzada com a finestreta única", ha assenyalat el conseller.

L'edifici de l'antiga presó de Figueres, en desús des del 2015, és patrimoni de la Generalitat. L'alcaldessa ha dit que, de moment, des de l'Ajuntament s'ha arribat a un acord de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, però que buscarà sinèrgies amb altres àrees de l'administració catalana, que puguin traslladar els seus serveis a aquest ampli equipament. "Com a exemple, volem emular un projecte similar a Santa Caterina de Girona, on ofereixen serveis dues administracions", ha indicat Agnès Lladó.

Els representants polítics han parlat d'una previsió a llarg termini, tot i que Agnès Lladó s'ha volgut referir a un projecte de mandat. Abans aquest edifici de serveis no sigui una realitat, cal firmar el conveni entre Ajuntament i Generalitat; tot seguit, s'ha de redactar un pla de viabilitat, i el pas següent és redactar el projecte. Per a l'alcaldessa i el conseller, es tracta d'un "projecte ambiciós" que podria abarcar tot l'edifici penitenciari. Agnès Lladó afirma que és conscient del cost que pot suposar aquesta actuació i, per això, ha dit que confia poder-se acollir a ajuts econòmics de fons europeus.