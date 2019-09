Bona arrencada del curs de Pla de Transició al Treball de Castelló

Des de fa quinze dies, un total de disset alumnes estan cursant el Pla de Transició de Treball (PTT) de Castelló d'Empúries. Aquest programa s'inicia aquest curs i es tracta d'un recurs educatiu que permet als joves, d'entre setze i vint-i-un anys, que han deixat l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació.

La formació teoricopràctica bàsica que s'ofereix als alumnes serà una eina que els permeti millorar les opcions d'incorporar-se al món laboral o de tornar al món educatiu per continuar la seva formació.

El dijous 19 de setembre, Anna Massot, la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, va donar la benvinguda als estudiants i els va encoratjar per afrontar el nou curs escolar mentre captava les sensacions d'aquests primers dies.

El curs té un any de durada i està impartit per tres professors. Un dels docents s'encarrega de les competències bàsiques de caràcter general, i els altres dos es dediquen als aspectes tècnics de formació professional relacionats amb la incorporació al món laboral. El programa també inclou una orientació i seguiment individualitzats per a definir i aplicar l'itinerari de formació i ocupació, així com l'acompanyament en el procés d'inserció laboral o formatiu.

Aquest PTT, que és del perfil d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, inclou 180 hores de pràctiques que els alumnes realitzaran a partir del mes de març en diferents comerços i establiments del municipi.

Aquesta nova oferta és fruit d'un conveni entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament.