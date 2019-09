Els projectes col·laboratius reforcen la xarxa entre escoles i instituts de l'Alt Empordà

L'Alt Empordà, amb 68 municipis, té un mapa escolar format per 64 centres públics d'educació infantil i primària (escoles), tretze centres públics d'educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), un institut-escola, quatre centres privats-concertats d'educació primària i secundària, un centre públic d'educació especial i 29 escoles bressol autoritzades.

Avui dia, la innovació educativa camina en la direcció de reforçar la xarxa entre centres educatius, dissenyant activitats de suport a la programació pròpia del curs i, sobretot, participant en projectes col·laboratius.



Interacció entre docents

Ha començat el curs 2019-2020 i, un any més, l'Alt Empordà és exemple d'interacció entre els docents, que comparteixen idees, criteris i experiències, amb l'objectiu prioritari de millorar els aprenentatges dels alumnes tant a l'aula com fora de l'aula. Les activitats col·laboratives cada vegada estan més consolidades i, edició rere edició, i sota la coordinació del Servei Educatiu de l'Alt Empordà, permeten mobilitzar alumnat de diverses etapes i de diferents escoles i instituts, ja sigui a través de projectes pedagògics, trobades o premis.

El llistat d'iniciatives coordinades cada vegada és més extens. Bona part del gruix d'aquesta llista la conformen:



Cantània

Cantarella

Certamen de Lectura en Veu Alta

Coneguem-nos jugant

Country English Day Project

Trobada de Danses

English Day

Jocs Florals de Catalunya

Premi de Narrativa Periodística Diàlegs d'Educació

PC Animació a la Lectura (Roses)

Regals de Lectura per als Més Menuts

Rodajoc

Trobada de Cançons

Cantem? Cantem!

Conte per Relleus

Projecte Rossinyol

Proves Cangur

Una Comarca de Museu

Clubs de lectura

El Científic en Primera Persona

Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques

Emprenedoria a l'Aula

English Time

Fòrum de Treballs de Recerca

Geografia i Història-Holocaust

Mostra de Poesia de Secundària

Mostra de Treballs de Matemàtiques

Premi d'Oratòria

Ciènci[A]pleci

La cantata UAP.

Formacions específiques

El gran canvi en l'àmbit de la pràctica docent fa que els mestres i els professors es preparin amb formacions específiques per a aquestes i altres metodologies. Esdeveniments com l'Escola d'Estiu, que organitza el Moviment de Renovació Pedagògica de l'Alt Empordà, són espais de reflexió i de posada en comú d'aspectes relacionats amb la innovació educativa.

Però la formació és contínua i, per això, el Servei Educatiu de l'Alt Empordà obre les seves portes com a «casa del mestre». El dia a dia ho corrobora a través del nombre de docents que hi assisteixen, els grups de treball que es coordinen, el volum d'activitats formatives que s'hi realitzen o les hores intempestives en què es tanca.