Roses inaugura el servei de tanatori en un equipament de 1.100 metres quadrats

Roses ha inaugurat aquest dijous les instal·lacions del primer tanatori del municipi, equipament que disposa de prop de 1.100 m2, amb tres sales de vetlla, sala multiusos, espai privat de treball i accés directe al cementiri. L'acte ha estat presidit per l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i per Xavier Poch, delegat de Mémora a Catalunya, empresa adjudicatària del servei.

El nou edifici ha estat dissenyat en una sola planta, la qual allotja una zona de recepció, 3 sales de vetlla, una sala d'usos múltiples o oratori de 200 m2 -que permet una ocupació de prop de 200 persones-, la sala de tanatopràxia, àrea administrativa, lavabos i magatzem.



Les sales de vetlla compten amb un espai d'estada i el vetllatori pròpiament dit, i disposen de llum i ventilació naturals mitjançant l'accés a un pati. Dues d'aquestes sales tenen dimensions i distribució idèntiques, mentre que la tercera és de superfície més gran, podent-se també agrupar amb la sala immediata mitjançant un panell abatible per obtenir un espai diàfan de grans dimensions en cas que resulti necessari.



La construcció s'ha caracteritzat per la seva horitzontalitat, que es combina amb el volum sortint de la sala d'usos múltiples que s'enlaira fins als 6 m d'alçada i per un ampli porxat a dues de les façanes de l'edifici. L'altre element visualment destacable del projecte és la relació amb l'espai exterior, amb el qual l'edifici s'integra situant-se d'esquena als habitatges, amb el filtres que aporten la zona verda i oliveres existents, per potenciar el caràcter íntim i tranquil que requereix l'espai. Des de la sala oratori, una sortida a l'exterior possibilita també l'accés directe al recinte del cementiri.

L'empresa guanyadora del concurs realitzat per l'Ajuntament per a la construcció i gestió d'aquest servei és Mémora Servicios Funerarios SL, la qual s'ha fet càrrec del cost de construcció del nou edifici, que ha pujat a 1.200.000 €. Xavier Poch, delegat a Catalunya de l'empresa, ha destacat durant l'acte de presentació "l'aposta de Mémora pel creixement i la consolidació a la zona, que ja compta a la demarcació amb un total de 14 tanatoris, 3 crematoris i 3 Espais de Suport i oficines d'atenció a les famílies".Montse Mindan, per la seva banda, ha agraït a equips tècnics i empresa el bon desenvolupament del projecte, "que ha donat com a resultat un edifici extraordinari, dominat per la llum i la tranquil·litat que necessiten les famílies en el moment de comiat dels seus éssers estimats. Amb la incorporació d'aquest nou equipament a la població -ha afegit l'alcaldessa- l'Ajuntament dona compliment a les seves obligacions com administració, apropant els serveis que necessita la ciutadania i garantint que cap veí de Roses hagi de renunciar a acomiadar amics o familiars per no poder desplaçar-se a un altre municipi".