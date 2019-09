Les parròquies de Figueres obren les inscripcions per a la Catequesi 2019-2020

Les parròquies de Figueres han obert les inscripcions de la Catequesi per al curs 2019-2020. Hi ha temps per apuntar-se fins al 30 de setembre. A l'església del Bon Pastor, s'imparteix 1r i 2n d'iniciació, els dissabtes, d'11 a 12, a partir del 5 d'octubre.

A La Salle, es fa un oferiment de Catequesi per als alumnes del col·legi, els divendres, de 5 a 6, a partir del 4 d'octubre.

La Immaculada i el Poble Nou, a partir de la primera setmana d'octubre, imparteixen 1r i 2n d'iniciació i seguiment. Aquests són els horaris: 1r d'iniciació, els dimarts, d'1/4 de 6 a 1/4 de 7 de la tarda, i els dissabtes, de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda; 2n d'iniciació, els dijous, d'1/4 de 6 a 1/4 de 7 de la tarda, i els dissabtes, de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, i seguiment, els dissabtes, de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda.

A la par­ròquia de la Immaculada, es fa Seguiment i Professió de Fe els dissabtes, a 2/4 de 4, i Confirmació, els divendres, a les 9 del vespre.

La parròquia de Sant Pere ofereix 1r i 2n d'iniciació, els dijous de 6 a 7 de la tarda, i els dissabtes, d'11 a 12 del matí, als locals de la plaça Dalí, a partir del 3 i del 5 d'octubre.

La Sagrada Família és la seu de 1r i 2n d'iniciació, els dijous de 6 a 7 de la tarda. L'inici de la Catequesi, en aquest cas, és el 3 d'octubre.