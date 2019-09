Localitzat un niu de vespa asiàtica als entorns de l'escola Ruiz Amado

El Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter ha trobat el primer niu de vespa asiàtica de la temporada. Es tracta d'un niu secundari localitzat sota la teulada d'un cobert particular a pocs metres de l'escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries.

La Unitat de Control de Plagues Urbanes del Servei de Control de Mosquits va haver d'actuar la setmana passada per evitar possibles accidents amb la mainada de l'escola, les famílies o els veïns d'aquest sector del nucli urbà.

El niu era de petites dimensions, malgrat l'època, ja que, en aquests moments, els nius haurien de tenir una mida de seixanta centímetres de diàmetre. El poc volum d'aquest niu podria tenir dues explicacions. La primera és que es podria tractar d'una colònia que encara s'estaria formant, i la segona és que la manca d'aliment podria haver influït en la dimensió reduïda de la colònia.

Aquest no és el primer niu que es troba en aquesta zona. L'any passat ja es va extreure una colònia ubicada en un arbre del pati d'aquest mateix centre escolar. Això es deu al fet que és un indret favorable per a l'espècie per la seva proximitat al riu, la Muga. La vespa asiàtica, o la vespa velutina, necessita aigua per construir els nius de pasta de paper.



Localització d'un niu

Les vespes velutines fan dos tipus de nius: els primaris, on les reines passen l'hivern, i els secundaris, molt més grans i a més alçada, on viuen les obreres. Des de les administracions, es recomana que, si es detecta un niu d'aquestes característiques, s'avisi als agents rurals i se n'informi l'Ajuntament de la localitat.

Cal tenir en compte que, si estem davant d'un niu i les vespes se senten amenaçades, l'atac pot ser de molts exemplars i, per tant, el més prudent és no apropar-se i sobretot no manipular-lo.

La vespa asiàtica o veluntina amenaça l'ecosistema

És una espècie exòtica invasora. El principal perill de la seva presència és cap als altres insectes endèmics de la nostra zona, especialment les abelles de la mel, de les quals l'asiàtica se n'alimenta. A més, afecta indirectament a la pol·linització de plantes conreades i de flora silvestre i, per tant, a la producció de mel, cera i altres productes apícoles.