Joselín Castellón: «Tenim previst comprar algun bloc sencer i expropiar pisos»

Joselín Castellón (Figueres, 1971) fa un balanç positiu dels primers dies de govern, agraït per la rebuda que ha tingut de l'equip de govern i el personal de la casa, es mostra optimista. Ha passat de president de l'Associació de Veïns del Barri de Sant Joan a ser l'única representació de Guanyem Figueres al plenari i un dels portaveus del pacte quadripartit que governa la ciutat de Figueres.



- Per explicar el seu pas a la política, parlava de la frustració que a vegades genera l'activisme, se sent més útil ara?

- Em sento molt còmode, les àrees que he pres tenen relació amb l'activisme: foment de la participació, habitatge –amb tanta necessitat d'un impuls– i el servei comunitari, el meu objectiu és crear-ne per zones a tot Figueres.

- En què consisteix?

- El Servei Comunitari és el motor de la zona: promotor escolar, inclusió laboral, seguiment de les famílies, treball, extraescolars, foment de la participació... perquè cohesioni tot el barri. Ara només n'hi ha a la zona oest, però volem expandir-ho perquè creiem que és molt necessari. L'Àrea de Serveis socials està molt col·lapsada i a vegades no tot són serveis socials, sinó que cal un professional que t'escolti i t'assessori on has d'anar.

- Quines polítiques ha portat a terme?

- En tan poc temps no s'han pogut fer moltes coses. A més, ens han pillat les vacances d'estiu pel mig i ens han aturat. Com a exemple, el servei comunitari no puc expandir-lo encara perquè, quan vaig entrar, va deixar de treballar la coordinadora del servei i hem de fer un nou concurs, està aturat.

- Com gestionarà els 60.000 euros de lloguer social?

- És per fer un habitatge social que no existeix a Figueres. Hi ha un que és d'emergència, molt barat, i el lloguer públic, molt car, però l'intermedi no hi és. Crec que és el més necessari, hi ha molta gent que no té una emergència, tenen un sou, però no poden pagar un lloguer. Amb els 60.000 euros, hem calculat que podem arribar a 20 pisos fins a finals d'any, però els contractes són de cinc anys i no vull que passin tres mesos i s'acabin. Mirarem com ho podem resoldre perquè siguin tot l'any.

- Implicarà fer-ne de nous?

- No, aprofitarem l'habitatge que tenim. Tenim previst comprar algun bloc sencer i mirar d'expropiar pisos. Hi ha bancs que tenen pisos que no els volen llogar, que estan esperant vendre'ls i aprofitar-se de la situació, però nosaltres els necessitem. El que tampoc sabíem eren els pisos que tenia la Creu Roja, Càritas o Servei Comarcal, hi ha molts actors d'habitatge, però que des de l'Oficina es desconeixien, el que he fet és posar una mica d'ordre.

- L'Ajuntament disposa de pisos en propietat, es planteja alguna acció amb aquests?

- Els que tenim passen a Serveis Socials, que valoren les situacions de les famílies que els necessiten.

- I amb les ocupacions?

- S'ha contractat la Fundació SER.GI per fer un estudi dels pisos ocupats que hi ha a Figueres, que no s'havia fet. El que no vull és fer fora a ningú que no s'hagi atès abans. S'han de saber on estan els pisos, qui els habita i passar-ho a Serveis Socials perquè actuï. Després es traurà al carrer a qui s'hagi de fer fora. Abans s'anava amb més mà dura, però jo no soc així. Cada setmana tinc reunió amb els tècnics d'habitatge i vull fer una mensual amb actors implicats com Creu Roja, Càritas, la PAH, Servei Comarcal, Serveis Socials, Empadronament... una reunió que mai l'han tingut. Fins ara ha estat tot molt aturat i és un tema essencial per a Figueres.

- Us imagineu la quantitat?

- L'Ajuntament no té dades de quants pisos ocupats hi ha, se sap d'alguns, però no la xifra exacta.

- En campanya senyalava el racisme que patia, s'hi continua trobant sent regidor?

- A les xarxes, sí. Ara quan surti aquesta entrevista sortiran els típics comentaris de «farà aquests pisos per als gitanos». Jo tinc l'oposició al ple i al carrer, cap regidor té el seguiment que tinc jo.

- Aquesta oposició al ple és diferent que a la resta?

- Bé, a mi m'han sortit amb publicacions de Facebook, d'un noi que ni conec, però que em segueix molt, i no sé per què. Estic molt acostumat, vinc del carrer. Ells fa molts anys que s'hi dediquen i a vegades treuen coses que t'agafen que no saps per on sortir i hi ha aspectes que encara desconec. Acabem d'entrar i ells són experts en aquests moviments tan estranys.

- És per això l'existència de l'assessor de Serveis Comunitaris?

- Aquest càrrec de confiança jo el necessitava perquè vaig entrar sol com a regidor i a les àrees que treballo em falta personal. Treballo a mitja jornada i no arribo a tot. És un noi amb qui he treballat molt, tenim els ideals semblants i ens hem portat sempre molt bé. Jo no estic acostumat a la política i necessitava algú com a conseller i que em donés suport.

- Com es fomentarà la participació ciutadana?

- Perquè participi la gent, és necessari el servei comunitari. Vam fer un porta a porta a la zona oest i la gent va quedar molt contenta. No hi ha hagut cap regidor que ho hagi fet abans. Des de llavors no hi ha hagut més talls.

- Com s'ha gestionat això?

- No hem fet res més, però és un problema de tota la ciutat.

- Es va criticar al govern que la reunió amb el veïnat del carrer Sant Pau no fos participativa, des de l'àrea, com ho veu?

- A mi no em va arribar cap queixa, es va parlar al ple. La gent encara no coneix del tot què vol dir participació ciutadana, hi ha decisions que ha de prendre el govern i no totes s'han de consultar. La participació és molt important per a la cohesió social. Com fer una taula rodona mensual perquè cadascú digui la seva i així nosaltres tenir accés directe.

- S'està treballant en el nou pressupost, què veurem des de les seves àrees?

- Encara ho he de treballar perquè els tècnics no hi són. Hi ha temes com el del lloguer que no existia i el necessitem. El meu objectiu també és crear un servei de mediació de tot Figueres.

- De què es tracta?

- És per conflictes. Abans que actuï la policia, cal que hi hagi un servei de mediació. Si hi ha un problema entre veïns, que aquest servei intenti mediar el conflicte.

- Té a veure amb els vigilants municipals?

- No, res a veure. La diferència és que el mediador fa de pont entre dues famílies o persones i negocia perquè les dues parts s'entenguin i s'intenti resoldre.