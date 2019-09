L'INS El Pedró de l'Escala prohibeix l'ús dels mòbils fins i tot al pati del centre

L'institut El Pedró de l'Escala ha prohibit, finalment, que els alumnes utilitzin els seus telèfons mòbils al centre. Aquesta decisió, que ja feia temps que es posava sobre la taula del centre, pretén educar en el bon ús de les noves tecnologies i evitar les problemàtiques derivades de la mala utilització dels dispositius.

A partir d'aquest curs, els alumnes podran accedir al centre amb el mòbil, però hauran d'apagar-los durant tot l'horari escolar, i no es podran fer servir en cap espai del recinte, inclòs el pati, aules i passadissos, a excepció d'indicació expressa d'un professor. D'aquesta manera, es preveu que, sense la presència d'aquest element, es potenciïn altres activitats i relacions entre els alumnes. A partir d'ara, les comunicacions necessàries entre la família i l'institut es fan a través del telèfon oficial del centre.

Aquesta limitació s'ha aprovat en el claustre amb el suport de l'AMPA i se n'ha informat les famílies mitjançant el web de l'institut i una carta. Davant l'incompliment, l'institut aplicarà la normativa interna del centre.

L'ús de les noves tecnologies

El dubte, però, és si cal limitar mitjançant una prohibició estricte l'ús dels dispositius en el moment en què les noves tecnologies esdevenen quotidines en una generació Z nascuda en plena era digital. Hi ha professors que opten per integrar l'ús dels mòbils a les aules, com a element motivador, i n'hi ha que el consideren una distracció sense cap avantatge educatiu. El debat està servit.