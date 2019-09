Cadaqués vol convertir-se en el primer poble sense plàstics de l'Estat espanyol el 2020

Una iniciativa popular té per objectiu convertir Cadaqués en un poble sense plàstic el 2020. La campanya ha rebut el suport de gairebé 5.000 signatures a través de la plataforma Change.org. El moviment s'anomena «Cuidem Cadaqués, cuidem el mar, comunitat sense plàstic», i al seu capdavant hi ha Hugo Scoccia i Carlota Ramos, els quals demanen la complicitat de tota la gent del poble per «reduir dràsticament el plàstic d'un sol ús». Amber Olson Testino, en representació d'Earth Partner (Art Partner), acompanya els dos impulsors en la campanya.

Per complir la seva fita, han agafat com a font d'inspiració el col·lectiu internacional Surfers Against Sewage, amb seu a Cornwall, Anglaterra. Aquesta entitat fa temps que lluita contra la contaminació plàstica en mars i oceans, cosa que causa, segons dades que publiquen al seu web, la mort d'un mamífer o d'un ocell marí cada 30 segons. «Creiem que des de Cadaqués podem unir-nos per ser un dels primers pobles de l'Estat espa­nyol a complir aquest objectiu i donar exemple», s'exposa en la crida de Change.org.

Un cop amb les firmes a la mà, Hugo Scoccia, Carlota Ramos i Amber Olson Testino proposaran a l'Ajuntament de Cadaqués, als negocis i a tots els veïns quatre mesures pensades perquè l'estiu del 2020 el municipi sigui més sostenible.



Materials naturals alternatius

La primera acció consisteix a reduir el plàstic d'un sol ús. En aquest cas, es pretén convidar les persones a títol individual i també als establiments comercials que evitin l'ús de materials fabricats amb polímers sintètics, utilitzant, com a elements naturals alternatius, la iuca, el plàtan, la cel·lulosa o el bambú.

La segona mesura va directa contra les bosses de plàstic. «Volem demanar als supermercats del poble que deixin de distribuir-les i que les substitueixin, també, per bosses fetes de paper reciclat i bosses multiusos», exposen els impulsors de la campanya.

En tercer lloc, es demana una renovació de les papereres, substituint-les per altres que tinguin més capacitat, que estiguin protegides del vent i que disposin de cendrers. «Les papereres de Cadaqués no donen abast durant els dies més forts de l'any. A part, el vent fa que tot allò que hi ha dipositat surti volant i vagi a parar al mar», lamenten.



Primera platja sense tabac

La quarta i última acció consisteix a aconseguir que Cadaqués tingui la primera platja sense tabac. Es proposa que sigui la platja Gran. Lligat amb aquest mateix tema, la idea dels impulsors del moviment «Cuidem Cadaqués, cuidem el mar, comunitat sense plàstic» és demanar a l'Ajuntament que aprovi una normativa perquè la Policia Local disposi d'eines per multar les persones que llancin burilles a terra. «Les burilles estan fetes de plàstic i de productes tòxics que també fan mal al mar», han dit.

Des de Cadaqués, ja fa temps que veïns, i també estiuejants, organitzen sortides per recollir tota mena de deixalles i residus tant en platges com en muntanyes de l'entorn. «El resultat sempre ha estat millor del que esperàvem, però la conclusió és que, malgrat trobar-se en un parc natural, Cadaqués i el cap de Creus tenen un problema que hem de solucionar amb urgència. La quantitat de plàstics i microplàstics que hem trobat és innumerable, tots ells cap a una mateixa direcció, el nostre mar», assenyalen els ideòlegs de la campanya.

Els promotors de la campanya aporten unes dades prou significatives de la Fundació Aquae: «Només a Espanya es llancen més de 120 tones de plàstic al Mediterrani cada dia, que posen en greu perill 134 espècies, entre peixos, aus marines, mamífers marins i tortugues».