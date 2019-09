«Els barracons de l'institut de Vilafant tallen les ales al seu creixement educatiu»

Aquest estiu, els veïns de Vilafant van fer costat a la comunitat educativa de l'institut, ubicat en barracons des de fa més de deu anys, amb una acció reivindicativa que va consistir en una manifestació i una col·locació simbòlica d'una primera pedra. L'obra segueix pendent.

«Estem esperant que torni a posar-se en marxa tota la maquinària del Govern de la Generalitat per anar a visitar el conseller d'Ense­nyament. Després de més de deu anys d'estar esperant, necessitem una resposta ferma i uns terminis», explica l'alcaldessa Consol Cantenys.

Cantenys creu que «al cap de tant de temps de provisionalitat, no només s'han deteriorat els barracons, cosa lògica amb els anys i l'ús d'unes instal·lacions que tenen una vida útil –i que quan van arribar aquí ja no eren nous–, sinó que també aquesta demora ha tallat les ales de l'institut. Tant a la comunitat educativa com al poble ens interessa que l'oferta docent creixi, per exemple amb més cicles formatius» i deixa clar que «la situació pressupostària és la que és, i en som conscients, però no s'entendria que aquesta obra tan necessària i tants anys pendent quedés superada per altres projectes amb menys recorregut».

Aquest mateix problema de provisionalitat en barracons de llarga durada, afecta l'escola pública Carme Guasch i Darné de Figueres.