La DO Empordà premia l'amor pel vi de Marc Testart i Joan Carles Sánchez

El Consell Regulador de la DO Empordà va repartir els premis Bacus Emporità i Lledoner d'Or el dimecres, 4 de setembre, en un acte a la Casa Empordà que va servir per reunir diverses personalitats implicades amb el món del vi.

Els guardons van néixer fa cinc anys per reconèixer persones, institucions i establiments que han dedicat esforços a promocionar el vi de la DO Empordà.

Marc Testart, periodista del Setmanari de l'Alt Empordà, va rebre el premi Bacus Emporità en reconeixement a la seva implicació amb el món del vi, ja sigui des de la vessant periodística, fent difusió de les novetats i problemàtiques del sector; o com a secretari de la Jove Confraria de Caves i Vins de l'Empordà. «A través del Setmanari vaig anar descobrint el progrés del vi, un dels motors econòmics i socials de la nostra comarca», deia al seu discurs.

El premi Lledoner d'Or va ser per a Joan Carles Sánchez, d'Es Portal, un petit hotel gastronòmic de Pals. L'establiment destaca per la clara aposta dels vins de la DO Empordà, que formen un important percentatge de la seva vinoteca. Sánchez concloïa el seu parlament amb un radical «aquest premi se m'atorga per una cosa que hauria de fer tothom. Tots els que tinguin un establiment dedicat a la gastronomia han d'apostar per la cultura vitivinícola».

El colofó de l'acte el posava Salvador Puig, director general d'Incavi, la màxima autoritat del sector a Catalunya, lloant la feina de la DO Empordà, els esforços del seu president, Xavier Albertí, i als «nostres precedents, que van veure en el vi un sector ple de possibilitats»

L'acte, que va ser maridat amb els vins de la DO Empordà i amb tastets del col·lectiu de la Cuina del Vent, va ser el preludi de les activitats programades amb motiu de la Mostra del Vi.